Prestala sam da pravim 3 ključne greške za doručak, i konačno počela da mršavim

Uprkos tome što se hranite zdravo i balansirano i vodite računa o svojim obrocima, između ostalog i doručku, vaga nikako da pokaže ni gram manje? Većina stručnjaka tvrdi da je upravo doručak krucijalan obrok kada je u pitanju ubrzanje i pokretanje metabolizma, te da ljudi najčešće tu prave greške…





Zapravo, reč je o tri glavne zablude u vezi sa doručkom, tvrde nutricionisti i objašnjavaju da samo ako biste se istih “okanuli” proces gubitka kilograma bi konačno počeo. Polako, doduše, ali sigurno…

Dakle, šta morate da naučite kada su u pitanju namirnice koje konzumirate za jutarnji obrok?

1.Prestanite da jedete žitarice

Većina ljudi voli da konzumira žitarice za doručak – to je brz, lak i sladak obrok, a deluje zdravo i lagano. Zapravo, većina kupovnih muslija, pahuljica i žitarica su prepuni ugljenih hidrata, i ne sadrže dovoljnu količinu proteina i vlakana. Jednostavno, one nisu najbolji mogući izbor kada su hranljive vrednosti u pitanju.

Dakle, umesto što ćete svako jutro uliti u činiju mleko i žitarice, radije se odlučite za balansiran obrok koji podrazumeva od 13 do 20 grama proteina, šest grama vlakana i 10 do 15 grama zdravih masti. U praksi, to znači da je najbolje popiti zdrav frape od voća i jogurta, ali i zob može da bude dobar izbor u kombinaciji sa drugim namirnicama. A, pritom podseća na žitarice!





