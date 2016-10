Nisam mogla da zamislim da je ešerihija ovako bolna. Pobedila sam je ovako…

Nisam majka i nisam svesna koliko porođaj može da bude bolna stvar u životu jedne žene, ali bol koju sam osetila dok je u meni tutnjala bakterija Ešerihija koli, najžešći je.





Bol me je probudila tog ponedeljka. Iako svesna da moram u školu (tada sam bila u srednjoj), nikako nisam mogla da se pridignem. Užarena lopta pekla me je sa desne strane leđa. Mislila sam da će se brzo umirti, pa sam se sklupčala u fetus položaj, što inače radim kada imam bolne menstruacije. Nije vredelo. Bolelo je do neobjašnjivih granica. Savijala sam se, masirala i tražila odgovarajuće mesto u krevetu. Za mene ga tog jutra nije bilo.

Roditelji nisu znali gde da me uhvate. Imala sam osećaj da mi neko burgija kroz desni bubreg i nisam uspela da nađem način da se smirim. Dok sam tako tražila odgovarajući položaj, suze su već same krenule jer nije postojao način da bilo kako utičem na novonastalu situaciju.

Tata je već upalio kola, a mama me je uzela pod ruku. Vukla sam se tromo kao da sam iskrvarila u nekoj bitki, pa me odnose na sigurno. Bol je i dalje činila svoje.

Savijena do poda, otišla sam u Dom zdravlja i objasnila svoj slučaj. Doktorki ništa nije bilo jasno. Pipala mi je kičmu. Svaki njen pritisak boleo me je do iznemoglosti i samo sam želela da prestane.

Sumnjala je na sve.

Izgovarala je reči koje nisam ni razumela. Dala je tati upute, a on je samo želeo da se moje zapomaganje što pre završi.





Najpre su me slali fizijatru, a onda su mislili su da imam pesak ili kamen u bubregu. S obzirom na to da ga je imao i moj tata, govorili su kako je to genetski i kako to moram što pre da izbacim.

Međutim, vađenje krvi i urinokultura pokazali su da imam Ešerihiju.

Ranije nisam imala pojma koliko je to “zla” bakterija i da na tako bolan način može da urniše organizam. Bukvalno patosira.





Doktori su predložili antibiotike. Srećom, moji nisu bili za to.

Alternativa je “mama”

Kontaktirali smo prijateljicu koja je doktor, a specijalista je mikrobiologije. Objasnila mi je da je to veoma dosadna i uporna bakterija.

Preporučila mi je udarnu dozu vitamina – dva vitamina C ujutru, popodne i uveče. Između toga konzumirala sam i tableticu koja je mešavina vitamina i minerala.

Osim toga, pozabavivši se problemom malo dublje, saznali smo da postoji mešavina koja “ubija” ovu zlokobnu bakteriju.





Recept

Sastojci:

– 250 grama peršunovog korena

– 250 grama limuna s korom

– 200 grama meda

– 2 dl maslinovog ulja

Priprema:

Koren peršuna oprati i samleti. To isto učiniti i sa limunom. Sve zajedno se izmešati i u to staviti 200 grama meda i 2 dcl maslinovog ulja. Sve staviti u čistu teglu.

Konzumiranje:

Uzimati jednu veliku kašiku pre doručka, jednu pre večere, dok se sve ne potroši. Poslj uzimanja mešavine, treba ponoviti nalaz. Ako ima još bakterija, lek ponoviti još jednom dozom.

Kasnije sam upoznala ljude koji su takođe imali Ešerihiju, i one kojima se čak i vraćala više puta. Dosadna je i užasno bolna. Zato je nemojte ignorisati, već reagujte čim osetite bolove slične onima koje sam na početku teksta navela.

Naravno, veoma je važno da budete u kontaktu sa izabranim lekarom. U pojedinim slučajevima nije dovoljno samo izlečiti je aletrantivom. Postoje slučajevi kada su antibiotici neminovni. Bez obzira na njih, “izbombardujte” organizam što većom dozom vitamina i stalno ga “pratite”. Ne dozvolite da vam imunitet opadne, naročito u ovim danima kada virusi stupaju na scenu.

