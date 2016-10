Life coach otkriva kako da ostvarite sve svoje želje!

Živeći u svetu u kome se i muškarci mogu poručiti online, jako frustrirajuće saznanje je da ne možemo dobiti ono što zaista želimo. Zašto neke želje ostaju na nivou želja i nikako ih ne možemo ostvariti? Da li je do nas ili je do okolnosti?





Priredila: Lidija Grujić, Holistic Life & Business Coach

Odluka vas usmerava, motivacija vodi, realizacija je ogledalo koliko ste svoji!

ODLUKA

Da li ste donele odluku ili samo želite? Odluka nije isto što i želja. Ako želite 80% se oslanjate na okolnosti, dok samo 20% ulažete sebe da ostvarite svoju želju. Ali kako se donosi odluka? Prosto je, samo onda kada dođete do kraja snage ili strpljenja pred situacijom u kojoj ste samo tada celo vaše biće donosi odluku. Dokle god ima prostora da se toleriše ono što vam se ne sviđa, odluka je na klimavim nogama.

Savet: Budite mudre, ne čekajte poslednji minut. Prelistajte svoj život, svoje želje i jasno odlučite, da li zaista želite ili ne želite da postignete zadato. Sasvim je u redu priznati da nije vreme, tako ćete svoju želju ostaviti još malo po strani. Svesno donešena odluka da nije vreme umanjuje frustraciju. Ali ako vaše celo biće baš “to” želi, onda je neopodno da sem odluke preduzmete sledeći korak kako bi se vaša želja realizovala. Najbitnije u svemu je ne obazirati se na “šta će svet reći”, vaše pravo je da imate želje. Uostalom te želje potiču iz vašeg osećanja da bi ste bile mnogo srećnije da ste ostvareni u njima.





MOTIVACIJA je jako bitna za svaku akciju. U zavisnosti koliko ste motivisani, toliko ćete brzo i lako opstvariti svoju želju. Ali šta je motivacija? Kada ste se prvi put srele sa vašom željom, vi ste sebe videle u njoj kao potpuno ostvarenom, tada ste se osećale nekako posebno. Od prijatnih emocija do zanosnog filma gde je sve bajno i sjajno. To što ste tada osetile je čista strast. Upravo tu strast trebate gajiti iz dana u dan na putu ostvarenja vaše želje.

Savet: kada se umorite, posustanete ili kada se rodi sumnja, setite se one finalne slike. Vi u ostvarenoj želji, to će vam dati razlog zašto ne treba odustati, zašto vredi ulagati sebe i dalje do cilja do pobede. Napišite sebi na malom papiru ime svoje želje i emociju koju nosi ta želja, svaki put kada se umorite, vi pogledajte šta ste napisali i mentalna snaga će ponovo biti u optimumu.

REALIZACIJA

Ostvarenje želje treba dopustiti. Čudan je ljudski um, a tek um jedne žene! Žene su superiornija bića. Ako uhvatite sebe da mislite o svojoj želi a pritom javi se; ali, kada bi, da li i slično trebate znati da imate zasigurno podsvesne blokade koje ne dozvoljavaju ostvarenje vaše želje. Sve dok se ne uhvatite rešavanja podsvesnih uverenja nećete biti u stanju da živite vašu želju.





Savet: da se razumemo, podsvsna uverenja ima svako od nas, nekada su nam bila korisna. Zato smo ih oberučke prihvatili, sada kada smo u nekoj drugoj priči ta ista uverenja nisu nam korisna, a opet su prisutna u nama i kroje nam život. Nije nemoguće osvestiti ih i promeniti, gotovo da nam se to spontano dešava vrlo često. Znate onaj osećaj kada uhvatite sebe da nešto što ste teško postizali ili radili najednom možete raditi sa pola snage, bez emotivnog učešća. Pitanje koje je često: “A gde se kriju naša nekorisna uverenja?” Tamo gde patite, gde se osećate nesavršenom, nerealizovanom a znate da može biti bolje, lepše i drugačije upravo na tom polju živite iz svoja nekorisnih uverenja. Osamite se i upitajte sebe: “Koji su meni poznati razlozi zašto se želja ne ispunjava?”

Svako ZAŠTO je uverenje koje je nekorisno i drži vas tu gde jeste sa ciljem da vas udalji od onoga što zaista želite. Neka uverenja moći ćete same da otklonite, dok za neka trebaćete pomoć. Zato vas pozivam da pokažete hrabrost. Usudite se da živite srećni, zdraviji i zadovoljniji život tako što ćete sagledati svoju nesavrešenost i pretvoriti je u ličnu snagu.

