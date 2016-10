Ja sam otišla na vreme, ali pogrešio je lekar: Iskustva i saveti poznatih koji su pobedili bolest

Na regionalnoj konferenciji “Pro-Femina 2014” svoja iskustva i saveti na temu bolesti i lečenja podelili su sa mnogobrojnom publikom i poznate ličnosti.

“Kada su mi dijagnostikavali kancer dojke, iako važim za jaku osobu, bilo je suza. Ali, ja sam sebi ovako rekla: ok, tu je. hajde da ga pobedim! Zašto da bude on kad mogu da to budem ja?! Preživela sam dva tumora, jedan na dojci a drugi na glavi“, hrabro je istakla Dragana Ćosić zaključivši da jedini problem koji zapaža tiče se nedostatka lekova, jer je imala dobru komunikaciju i pozitivno iskustvo sa lekarima.

”Ja sam otišla na vreme, ali pogrešio je lekar’’, rekla je Isidora Bjelica. Ona je, odgovarajući na pitanja kako se suočavala sa teškom bolešću i na koji način je prevazilazila krize, istakla da je promenila ishranu i da joj je to puno pomoglo: “Procurila je informacija da sam operisala kancer na jajniku, moje dete je preživljavalo torturu, jer je mislilo da će mama umreti. Morala sam da se borim s kancerom u trećoj fazi i za psihičko zdravlje svoje kćerke. Moj muž je završio u bolnici, bio je šokiran, mediji su me linčovali bez minimuma empatije. ” Na pitanje šta bi bio njen apel u ovoj borbi, Isidora je rekla: “Upućujem apel za legalizaciju ulja kanabisa, jer se njime postižu sjajni rezultati.”

“Žena više veruje ženi koja je preživela rak nego lekaru“, rekla je Azra Ikalović. Ona smatra da je važna uloga Saveza žena obolelih od raka.

Priča crnogorske pevačice Andrijane Božović je potresna. Podelila je sa nama svoje tragično iskustvo u kome je, usled nemani strašnih bolesti, ostala bez oba člana porodice – sina i muža. Ona smatra da su stresovi ”okidač” svakog problema sa zdravljem.

“Razgovarala sam sa psihološkinjom, ona mi je rekla da je mom Petru prestalo mučenje i da je njegovo vreme isteklo, ali je rekla da moje vreme nije i da moram da nastavim da živim“, hrabro je istakla Andrijana.

Sandra Pavlović, predsednica udruženja ”Derba” i majka je obolelog deteta: “Vaša svakodnevica se menja, da biste pomogle detetu, morate da pomognete sebi, istakla je. Ona smatra da je važno uputititi roditelje da se skoro svaka bolest može dijagnostikovati i da postoji prevencija.”

Snimak panela “Bolest kao izazov – zdravlje kao cilja” možete pogledati OVDE.

Autor: Marina Kovačević

Foto: Life Content

Ostatak teksta pročitajte ovde: Ja sam otišla na vreme, ali pogrešio je lekar: Iskustva i saveti poznatih koji su pobedili bolest