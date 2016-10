Komunikacija je osnova zdrave veze, međutim ponekad se umorimo od priče, monotonija nas opkoli i umesto da se potrudimo da osvežimo našu vezu, mi se povučemo. U tom paketu ide ona čuvena rečenica: “A što se on ne potrudi, zašto moram sve ja”.





Priredila: Lidija Grujić, Holistic Life & Business Coach

Zabluda broj jedan

Ako je vaš utisak da je vaša veza postala dosadna, ne mora da znači da isti utisak deli i vaš partner. Možda je njemu posve dobro tu gde jeste sa svime što mu se dešava.

Dakle on nije u stanju da vam pročita misli. Tokom vremena možda i primeti da nešto nije u redu. Ako budete čekale da on to primeti sa željom da reaguje proći će mnogo vremena, a vaša frustracija će porasti do tačke pucanja.

Savet: Iskren razgovor na temu “kako možemo da osvežimo našu vezu”, sigurna sam da će u njemu izazvati razmišljanje podjednako kao i vama.

Zabluda broj dva

Ne želi seks sa mnom, sigurno da sam mu dosadila ili me vara! Ne, ne mora da znači, možda mu nije momenat, možda ima neki problem. Umesto da otkrivate teoriju zavere, probajte da se raspitate kakav mu je bio dan, šta se dešava na poslu. Muškarci kada su u problemu, oni svu svoju snagu ulažu jednosmerno kako bi što pre rešili neugodnu situaciju. Uostalom kada nama nije do seksa šta kažemo “boli me glava”. Njih zapravo boli neuspeh koji im se dešava.

Savet: Ne reagujte i ne ispitujte zašto. Dajte mu malo vremena da dođe sebi.

Pročitajte i… Da li postoji idealan emotivni partner za mene? Pitanje koje muči žene, a na koje stručnjaci daju odgovor

Ostatak teksta pročitajte ovde: Dosadno vam je i nesrećni ste u vezi? Evo saveta koji su zlata vredni!