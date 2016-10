Da li je spirala zaista dobar način kontracepcije? Prethodno budite svesne ovih činjenica

Spirala je jedno od kontraceptivnih sredstava o kome se vodi najveća debata. Dok jedni tvrde da je ovo najjeftiniji i najlakši način za sprečavanje neželjene trudnoće, drugi se plaše infekcija i drugih komplikacija. Međutim, stručnjaci širom sveta se slažu da je spirala danas potpuno bezbedna, te da su svi strahovi zasnovani na iskustvina naših majki i zastarelih spirala koje se više ne koriste.





Procedura kojom se spirala ubacuje u matericu traje svega nekoliko minuta, i jako je bitno da je odradi stručno lice. Iako studije pokazuju da broj žena koje se opredeljuju za ovaj vid kontrole rađanja raste, pilule za kontracepciju su i dalje mnogo popularnije.

Predpostavlja se da je glavni razlog male popularnosti spirale strah žena od infekcije i sumnja u efikasnost. Međutim, svake godine samo jedna od 100 žena zatrudni preko spirale, a infekcije su gotovo nemoguće ako se procedura obavi stručno. Žene se najviše boje spirale zbog ozloglašenog “Dalkon Shield” modela koji je sedamdesetih godina prošlog veka izazvao veliki broj infekcija, povreda, steriliteta pa čak i smrtnih slučajeva, ali je ta spirala odavno povučena sa tržišta.

1. DANAŠNJA SPIRALA NIJE ISTA KAO SPIRALA VAŠE MAJKE

Dr Ejmi Brajant sa univerziteta u Severnoj Karolini kaže da joj se pacijentkinje najčešće žale kako su ih majke upozorile na rizike spirale. Ona naglašava da je to zbog “Dalkon Shield” uloška, koji se odavno ne proizvodi.

– Istina je da je nekada postojao jako loš unutarmaterični uložak. Ali ovi današnji su jako bezbedni – kaže ona.

2. NEĆE VAM POMOĆI SA KOŽNIM PROBLEMIMA

Veliki plus antibebi pilula je u tome što pomažu mnogim ženama koje pate od akni. Međutim, spirala vam u tome neće pomoći.

Bakarni ulošci ne sadrže hormone, pa ni nema logike da će uticati na lice, a hormonske spirale imaju jako malo hormona, i to nije dovoljno da se vidi nekakvo poboljšanje. Takođe, pilule koje najviše pomažu koži su one koje imaju i estrogen i progesteron, a hormonske spirale imaju samo progesteron.

