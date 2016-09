Amorova strela i leptirići u stomaku: Kako i gde pronaći svoju srodnu dušu?

U kojoj je fazi vaša emotivna veza?





Priredila: Lidija Grujić, Holistic Life & Business Coach

Svaka veza ima svoje faze:

– upoznavanje

– zaljubljivanje

– trežnjenje

– produbljivanje veze

– krunisanje veze ili razlaz

Naučnici kažu da su geni krivi za doživljenu fatalnu privlačnot koju osetimo kada upoznamo nekoga. Astrolozi bi to nazvali, “karmička veza”, mitologija bi objasnila da vas je pogodila Amorova strela, a obična cura bi rekla – “kada sam ga ugledala, nešto me preseklo i znala sam da je on taj”.

“Svaka duša ima samo jednu želju, da nađe sebi svoju srodnu dušu”, odgovorno tvrdim na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u radu sa ljudima. Bez obzira koliko bili uspešni, omiljeni, moćni i zdravi ako aspekt emotivnog partnerstva nije zadovoljen mi patimo, zapravo naša duša pati.

Gde naći svoju srodnu dušu? Gde ga mogu upoznati?

Možda je bitnije da se upitamo ko je i kako izgleda naša srodna duša? Ne samo fizički izged, već koje osobine krase našeg partnera. Šta radi, čime se bavi, koja su interesovanjan.

Ako nemamo jasnu sliku šta tražimo, svaki muškarac koji se pojavi u našem životu biće potencijala prilika. Naravno i jeste, ali tako trošimo svoje vreme i dozvoljavamo sebi da “probamo” i ono što našem ukusu ne prija. Na osnovu opisanih karakteristika možemo naslutiti gde bi takav muškarac mogao izlaziti. Na nama je da se uputimo na mesta koja su potencijala za upoznavanje našeg idealnog partnera. Sigurna sam da postoje mesta na koja vi rado idete ali i mesta na koja nikako ne bi otišli, razlog ne vidite sebe tamo, smatrate da tu ne pripadate. Zašto? Zato što vaš karakterni i emotivni sklop vas nagoni daza sebe tražite prijatnost.

ZALJUBLJIVANJE

Pristajem na bilo kakvo objašnjenje ovog fenomena koji još uvek nije dovoljno istražen. Ali recite vi meni ima li išta lepše no kada se zaljubimo? Leptirići u stomaku, svet postaje divno mesto za život, svi su najednom dragi i lepi. Zaljubljena duša ima samo jednu potrebu da vidi svoju drugu dušu. Jeste li ikada proživeli osećaj zaljubljenosti? Složićete se da je to nešto divno! A da li ste ikada takvu strast osetili prema sebi?

Da li ste ikada sebe pogledali sa toliko ljubavi? Ako ste sami bez partnera, savetujem

upznajte sebe i zavolite sebe tako strasno i nikada više nećete biti sami. Ljubav koju

osećamo za sebe doziva i partnersku ljubav. Kako zavoleti sebe? Mnogo je lakše no što

mislite, o toj temi nekom drugom prilikom.

Zaljubljenost nas opčini na svakom nivou, telesnom, mentalnom, energetskom. I to je

prava slika ljubavi koju smo spremni da damo i potražimo u partneru. To što vidimo i

osećamo je sve što zaista želimo da nam se desi u emotivnoj vezi.

