Znamo koliko je kokosovo ulje moćno, ali ovo će učiniti čudo za vašu kosu i ten

Ulje jojobe jedno je od najcenjenijih na svetu, a najviše je zastupljeno u kozmetičkoj industriji. Od njega se prave losioni, sapuni, kreme, pilinzi kao i ostali proizvodi za negu kože. Razlog zbog kojeg se toliko koristi je sama njegova struktura. Takvo je da se ne kvari niti oksidira, pa čak ni kad je na visokim temperaturama.





Veoma uspešno se koristi i u tretmanima za negu vlasišta. Jojoba ulje za kosu daje potrebnu hidrataciju i negu. Za šta je još upotrebljava ova dragocena tečnost pročitajte dalje u tekstu koji sledi.

Biljka jojoba raste vrlo sporo

Ulje jojobe se dobija iz ploda autohtonog američkog grma latinskog naziva Simmondsia chinensis. Billjka raste u suvim, pustinjskim delovima Severne Amerike. Naraste između 8 – 19 metara u visinu. Životni vek joj je i do 200 godina. Izdržava temperature i do 60 stepeni Celzijusove skale. Ima razvijen korenov sistem, dosegne i do 15 m duboko u zemlju u potrazi za vodom.

Potrebna je cela decenija da izraste plod, bobica, koji je zelene boje. Puna je ulja kojeg zovu tečni vosak. Samo ženske biljke daju plodove. Listovi ovog žbuna su tvrdi, debeli i sprečavaju gubitak vlage u suvoj klimi. Njima se hrane životinje poput jelena, ovaca, divljih svinja. Cvet je vrlo mali i žut.

Tečni vosak ili jojobino ulje je zapravo i glavni razlog uzgoja ove rastline. Potpuno je bezbedno jer ne izaziva alergijsku reakciju i nema nikakvih toksičnih dejstava. Svetlo zlatne je boje i bez ikakvog mirisa. Naročito se ceni ulje jojobe za lice, bogato je vitaminima i poseduje neverovatno veliku primenu u kozmetici.

