Želite lepše noge? Zaboravite na ove navike

Proleće nam kuca na vrata, a sa njim pakujemo tople pantalone i čizme i uskačemo u kratke suknje i mnogo više vremena posvećujemo svojim nogama. Nakon zimskog sna i Vaše noge su željne više aktivnosti i nege, a mi vam donosimo listu svakodnevnih navika koje štete njihovom izgledu

1. Izbegavamo piling

Ako ste mislili kako vašim nogama ne treba piling, prevarili ste se. I na nogama se nalaze mrtve ćelije kože koje treba odstraniti. Preporučuje se piling jednom nedeljno, a kožu na nogama trebalo bi hidrirati svakodnevno. U tome vam može pomoći vaše omiljeno mleko ili ulje za telo.

2. Ne menjamo brijače

Često zbog žurbe i zaboravljivosti brijače za jednokratnu upotrebu koristimo i po nekoliko nedelja. Oni svakim danom sve više postaju tupi i grubi prema našoj koži. Pokušajte da ne zaboravite da redovno menjate brijače. One višekratne upotrebljavajte prema uputstvima. Za uklanjanje dlačica koristite gel za brijanje koji će brijaču pomoći da glatko klizi niz kožu i ne ošteti je.

3. Ne lečimo ogrebotine i ožiljke

Teško je izbeći pokoju ogrebotinu, ugriz komarca, rez od brijanja, masnicu ili bilo koju drugu malu ozledu koja ostavlja trag na nogama. Ako ih pravilno ne tretirate, one će verovatno ostaviti ožiljak. Kako biste to sprečili, nemojte samo uklanjati krastice koje nastaju nakon tih ozleda. Dopustite im da same ‘otpadnu’, a to mesto tretirajte preporučenim mastima ili kremama. Za postojeće ožiljke možete koristiti čisto ulje vitamina E. Ono sadrži veliku količinu antioksidansa koji popravljaju oštećenu kožu.

