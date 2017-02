Vi ste pitali nas, a mi instruktorku: Kada dete može da počne da vežba jogu?

Neko na časove joge kreće zato što veruje da će mu doneti duhovni mir, neko zbog toga što mnogo više prijaju njegovom senzibilitetu nego boravak u teretani, neko zbog pomodarstva… Zahvaljujući prisutnosti joge u medijima mnoga pitanja vezana za nju odavno su dobila odgovore, ali ne sva. Jedno od tih, koja tek traže da se njima pozabavimo, postavila je čitateljka našeg portala. Nju zanima kada dete može da počne da vežba jogu, a odgovor smo dobili od Marijane Rodić, sertifikovane instruktorke joge.

Smatra se da treba početi u trenutku kad deca imaju dovoljno razvijenu pažnju da mogu da prate instrukcije, a to je obično u uzarstu od četiri-pet godina. Časovi su prilagođeni uzrasnim karakteristikama, individualnim potrebama i trenutnoj dinamici grupe. Sertifikovani instruktori Joga saveza Srbije, posebno obučeni za rad sa decom, imaju pripremljene programe za tri uzrasta – predškolski, osnovnoškolski i za mlađe adolescente (od 11 do 14 godina). Časovi joge za najmlađi uzrast su zabavnog karaktera, a fokus je na razvoju pažnje, koordinaciji pokreta i pravilnom disanju. Sa decom od 7 do 10 godina radi se na razvoju pažnje i koncentracije, saradnje sa vršnjacima, kao i na razvoju pokreta i pravilnog disanja. Časovi joge za adolescente usmereni su na jačanje samopouzdanja, prihvatanja sebe i drugih, uopšteno – razvoj emocionalne inteligencije. Kroz časove joge deca upoznaju svoje telo, raduju se pokretu, osvešćuju moć disanja i relaksacije. Najnovija istraživanja pokazuju da deca danas, u odnosu na vršnjake od pre 10-15 godina, imaju slabije razvijenu motoriku, jer je ne ostvaruju kroz redovnu igru koja je neophodan oblik razvoja svakog deteta.

