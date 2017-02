U susret danu zaljubljenih: 10 parfemskih setova za nju i njega po sjajnim cenama

Ukoliko ste još uvek u potrazi za savršenim poklonom za svoju drugu polovinu, pronađite inspiraciju u našim predlozima!

Za ženstvenu i odlučnu damu:

Dolce & Gabanna Light Blue Pour Fem. (EDT25+BC50)

Gornje note: sicilijanski limun, zelena jabuka, divlji zumbul

Srednje note: jasmin, bambus, ruža

Donje note: kedar, ćilibar, limun

Cena: 3.894 din. umesto 6.490 din.

Za smelu junkinju modernog doba:

Gucci Guilty Woman (EDT50+BL100)

Gornje note: mandarina, roze biber

Srednje note: jorgovan, geranijum, breskva

Donje note: pačuli, ćilibar

Cena: 5.874 din. umesto 9.790 din.

Za otmenu i senzualnu ženu:

Hugo Boss The Scent for Her (EDP30+BL100)

Gornje note: bela frezija, breskva

Srednje note: osmantus

Donje note: kakao

Cena: 4.674 din. umesto 7.790 din.

Za snažnu damu:

Versace Eros Pour Femme (EDP100+BL+PRIVEZAK)

Gornje note: sicilijanski limun, bergamot, nar

Srednje note: cvet limuna, jasmin Sambac, jasmin, božur

Donje note: sandalovo drvo, ambroxan, mošus, drvene note

Cena: 7.445 din umesto 14.890 din.

Za zavodnicu sa stavom:

Gucci Bamboo Woman (EDP50+BL50+MINI 7,4)

Gornje note: bergamot

Srednje note: ylang-ylang, ljiljan sa Kazablanke, cvet pomorandže

Donje note: amber, sandalovo drvo, vanila sa Tahitija

Cena: 7.074 din. umesto 11.790 din.

