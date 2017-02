Ujednačen zdrav i blistav ten je san svih žena na planeti. Ipak, koliko god vodili računa o životnim navikama, ne uspevamo da postignemo da nam lice blista. Slavne glumice su već duboko zagazile u petu deceniju ali i krupan kadar fotografija pokazuje da im koža izgleda besprekorno. Pa u čemu je štos?

Važno je pravi proizvod staviti na pravo mesto, otkrili su poznati svetski šminkeri. Zvuči jednostavno, pa hajde da vidimo kako da postignemo efekat blistavosti.



Tajna savršenog tena Džej Lo

Highligher je proizvod koji u potpunosti može promeniti vaš trenutni izgled. Ipak, neke žene ga izbegavaju jer nepravilno nanošenje za rezultat ima kontra efekat.

-Bombardovani smo tutorijalima sa Jutjuba i Instagrama gde su modeli jako mlade devojke. Saveti koje tu možete videti nisu primenjivi za žene preko 35. godine. To ne znači da nije moguće postići blistav ten, već da je važno ovaj moćni proizvod koristi u skladu sa tipom kože. – rekla je Sara Džej – Frum jedna od najcenjenijih šminkerki sveta.

Tajne lepote Jelene Stupljanin: Dobar san – proverena strategija protiv starenja

-Za početak, važno da je shvatite šta to želite da istaknete na svom licu. Razmislite gde vam koža izgleda lepo i zdravo i to je ono što je potrebno istaći. Poenta je da treba istaći konture lica, a to postižete ako highligher nanosetena 3 glavna dela: jagodice i slepoočnice, oči i iznad gornje usne. – dodala je Sara.

Ostatak teksta pročitajte ovde: U čemu je tajna blistave kože holivudskih diva