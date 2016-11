Tri razloga zašto ujutru niste gladni, a trebalo bi da budete

Da je doručak najvažniji obrok u toku dana, to su do sada i ptice naučile. Ipak, mnogi ljudi ujutru uopšte ne osećaju glad, čak im je i muka kad pomisle na hranu. Razlog je prilično jednostavan – a velikim delom ste sami za to krivi.

Sendviči, cerealije s mlekom, voće, mlečni proizvodi, zdravi ugljeni hidrati… Izbor zdravog doručka je gotovo neograničen. A najbolje od svega je što u ovom periodu dana možete da jedete gotovo bilo šta, ako posle tokom dana vodite računa šta unosite. Mnogima je zato doručak omiljeni obrok u danu, ali nažalost velikom broju ljudi se glad ne budi zajednos budilnikom.

Postoje tri moguća razloga:

1. Niste navikli

Metabolizam je čudna stvar, koja funkcioniše najčešće na osnovu navike. Ako godinama ne doručkujete, sasvim je logično da vaše telo na to nije naviklo i da nećete imati potrebu za hranom čim otvorite oči.

Rešenje je jednostavno – naterajte sebe da pojedete bilo šta. I dva zalogaja su dovoljna da bar malo pokrenu metabolizam i da vas lagano uvedu u čarobni svet doručka.

