Tri najbolja parfema koja traju satima i satima nakon nanošenja? Ovo je moja lista!

Kakvu ulogu igra parfem u vašoj beauty rutini? U mojoj je nezamenjiv – možda mogu u ludim i brzim danima da zaboravim i glavu, ali ne i parfem. šŸ˜‰ To je ona kap magije koja mi daje za nijansu više samopouzdanja i seksepila, začini raspoloženje i oboji dan senzualnim mirisima. Dobar parfem koji odgovara vašem tipu kože može da učini da se osetite poželjnije i zanosnije, ali on je tu i da bude vaš glavni saveznik u koketiranju ili slatkom flertu. Ili u tome da (p)ostanete zapamćene.

U moru savršenih aroma nije teško pronaći onu koja ce biti samo tvoja – nikada ne zaboravite da parfem birate u “dosluhu” sa svojim karakterom, specifičnim navikama i životnim ritmom. Ipak, znamo još jedan najvažniji faktor – da je intezivan i traje dugo, dugooo nakon što ga nanesete… Ali, ima li takvih?





Ponekad sam mislila da takvi ne postoje i da su žene za kojima ostaje trag parfema nekakva mitska bića, no onda me je put doveo do 3 parfema koja su me navela da se predomislim i dokazala mi suprotno. Pa, hajde da ih prelistamo.

1. Calvin Klein Euphoria: Parfem koji potpuno odgovara svemu onome sto me suštinski definiše kao ličnost. Pomalo misteriozan, ali upečatljiv, nimalo ženstven i nežan, ali ipak beskrajno erotičan. Ovo je parfem koji traje satima i satima, u kosi se nekad zadržava i dva dana, i nemoguće je da ga okolina ne “namiriše”.

Pročitajte i… 10 ženskih parfema koje možete kupiti na sniženju od 50%





Ostatak teksta pročitajte ovde: Tri najbolja parfema koja traju satima i satima nakon nanoŔenja? Ovo je moja lista!