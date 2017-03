Tretmani koji brišu bore

Iako znaci starenja na licu počinju da se primećuju oko tridesete godine, zahvaljujući raznim metodama ulepšavanja o tome ne moramo da brinemo – od naših afiniteta i dubine novčanika zavisi hoćemo li se odlučiti da se samo malo podmladimo ili u potpunosti izbrišemo proteklo vreme i povratimo kožu naše mladosti

Ako je shvatanje da je lepota u oku posmatrača aktuelno i dalje, onda bismo mogli da se složimo da su “posmatrači” širom sveta podlegli sličnom osećaju za lepo, jer su žene iz najrazličitijih krajeva planete poprimile isti oblik nosa, usana, bokova i zadnjice. Tačno se zna koliko visoko treba da stoje jagodice, čija su usta poželjna, a obrve atraktivne.

Uprkos savetima stručnih lica da je najbolja estetska korekcija ona koja se ne primećuje, u društvu u kome je lepota imperativ ma kojim poslom da se bavite žene se vode logikom da “urađene” usne, nokti i grudi treba da se vide. Na nama ostaje da procenimo koliko ćemo novca investirati u fizički izgled i hoćemo li pritom postati najbolja verzija sebe, izgledati kao da nam je dvadeset ili trideset godina manje ili potpuno promeniti lični opis. Iako se standardi lepote menjaju iz dana u dan, neke metode ulepšavanja su i dalje neprevaziđene. To su ubrizgavanje botoksa za peglanje bora, hijaluron za postizanje volumena kože i njene svežine i trenutno možda najaktuelniji – laseri.

Neprevaziđeni botoks

Botoks je i dalje najpopularniji antiejdžing tretman na svetu, a lekari koji ga primenjuju kažu da je potpuno bezbedan. Procedura ubrizgavanja traje nekoliko minuta, a nakon toga više ne možete da pravite uobičajene grimase, one koju su vam i stvarale bore na mestima gde ne treba da ih bude. To je najčešće na čelu, između obrva i oko očiju. Efekat botulina tipa A traje oko šest meseci, a budući da on blokira receptore nerava koji pokreću mišiće lica idealan je za one koji se izražajno mršte. Mnogi lekari savetuju njegovo preventivno korišćenje, a ako se i dalje plašite da ga stavite jer možete da dobijete “zamrznuto, plastično” lice, ne brinite, procedura ubrizgavanja je toliko usavršena da je to gotovo nemoguće.

Hijaluron – za kožu na kojoj su vidljivi znaci starenja

Za razliku od botoksa, hijaluron je supstanca koja je sastavni deo naše međućelijske tečnosti, dakle, imamo je u organizmu. Hijaluronska kiselina je jedinjenje koje najmoćnije vezuje vodu, samo jedan gram hijalurona može da veže šest litara vode.

Kako bismo trajnije, od šest meseci do godinu dana, hidrirali i osvežili lice, potrebno je molekule hijaluronske kiseline uvezati između sebe i dobiti gel određene gustine. On se potom ubrizgava u kožu velikim brojem manjih uboda. Da bi efekti bili što bolji, proceduru je potrebno raditi jednom mesečno tokom tri meseca, nakon čega je treba ponoviti posle šest meseci. Postignuti rezultat može trajati i do dve godine, jer se s vremenom u koži sintetiše dodatna količina kolagena. Kad se hijaluron koristi za popunjavanje dubokih bora ili oblikovanje jagodica, potrebna je još veća gustina njegovih molekula, kao i njegovo dublje ubrizgavanje. Tad o supstanci govorimo kao o fileru, koji se u lice stavlja na godišnjem nivou.

Čarobni talasi

Tretman laserom je onaj koji zaista možete izvesti u pauzi za ručak i koji uz minimalnu nelagodu pruža maksimalne rezultate. Njime možete da zategnete lice i telo, smanjite bore i proširene pore, podmladite kožu, rešite se ožiljaka od akni, fleka i pigmentacije, podočnjaka, ojačate tonus, uklonite vrećice ispod očiju i podignete kapke. I ne samo to, laser efektno uklanja sve izrasline na koži, bilo da se radi o mladežima, bradavicama, keratozama.

Iako spadaju u tehnološka čuda, pa samim tim svakog dana napreduju, laseri na potpuno prirodan način izvlače ono najbolje iz kože. Bez ikakvih nuspojava možete imati i po nekoliko tretmana mesečno, ali pazite – sa njima isključivo treba da rade lekari specijalisti.

Revoluciju u ovoj oblasti napravili su frakcioni laseri, ponajviše CO2 laser, popularno nazvan “ferari beauty tehnologije”. Tokom tretmana on stvara mikroskopska oštećenja ispod površine kože koja podstiču regeneraciju kolagena, njegovu sintezu i remodeliranje. Rezultat zategnute kože vidljiv je nakon nekoliko meseci, a vreme oporavka nakon tretmana je minimalno. Frakcioni CO2 laser pruža mogućnost dubinske stimulacije i zatezanja kože, a “Erbijum Yag” laser – površinskog obnavljanja. Iako “Yag” zbog neverovatne preciznosti spada među vodeće lasere, u kombinaciji sa frakcionim tek daje neverovatne rezultate.

Popularno nazvana “4D Combo Lifting”, metoda zatezanja kože ovim laserom daje željeni rezultat bez ikakvih iritacija kože, otoka ili modrica. “4D Combo” tehnika objedinjuje dejstva “Er Yag” lasera sa termalnim efektima koji regenerišu epiderm i “Nd Yag” lasera koji dovode do zgušnjavanja i zatezanja kolagenih mrežica i tako menjaju strukturu i izgled kože. “Combo” rezultati se vide posle nekoliko dana, postaju izraženi u roku od četiri nedelje i traju nekoliko godina.

