Tražili ste intervju sa Milicom Jevtić, beauty trenerom i – evo ga…

Kada sam vam u petak, u blogu, predložila da napišete o kome biste voleli da čitate na našem portalu ili čije savete biste rado čule, pretpostavljala sam da će stići niz zanimljivih ideja. Među prvima je bio Miljin komentar, u kojem je pisalo: „Predlažem da sledeći intervju napravite sa Milicom Jevtić, pošto je ona beauty trener i može da da odlične savete, vezane za šminkanje i negu“. Pola sata kasnije, dogovorila sam se sa Milicom za intervju. Budući da je po vokaciji istoričarka, a da se godinama bavi glumom, s njom bi se moglo pričati o mnogim temama, ali ovog puta smo se zadržale samo na pitanju – šta, zapravo, radi beauty trener? Naravno, našao se tu i poneki savet, a serija korisnih informacija uslediće sledećih nedelja.

Razgovarala: Brankica Treskavica

„Trener za lepotu“, kako glasi bukvalan prevod, zvuči rogobatno, a ja sam na tu poziciju prvi put došla 2006. Godine, kada me je Iv Sen Loran angažovao za tržište Srbije i Crne Gore. Osoba koja radi kao beauty trener za neki brend zadužena je za edukaciju ljudi, koji prodaju proizvode tog brenda. Beauty treneri, obično, postaju prodavci koji su se istakli, a ja sam došla kao neko ko već mnogo toga zna, jer sam bila iskusan šminker. Međutim, posle nekog vremena sam shvatila da mi nedostaje znanje o nezi kože. Budući da sam rođeni štreber, upisala sam kurs za kozmetičara, a zatim uzela knjige od prijateljica koje su farmaceuti i dermatolozi. Svve to sam učinila zato što sam smatrala da ne sme da me iznenadi ni jedno beauty pitanje.

Koji je pravi: Od kad ovaj posao radim samostalno, pokrivam sve brendove, a cilj mi je da ženi kažem šta, od mase proizvoda s kojima se svakodnevno susrećemo, njoj zaista treba. Maraketing direktori me baš ne vole, jer uvek govorim da ne treba slušati reklame, već pratiti potrebe svoje kože. Žene treba da znaju koji proizvod daje najbolji efekat i, kad imaju novca, da ga kupe. Ukoliko im primanja ne dozvoljavaju skuplje preparate – preporučiću im jeftinije, ali koji odgovaraju potrebama njihove kože. Trenutno sam beauty expert za “Vichy”, ali divno sarađujem i sa mnogim drugim brendovima – “Guerlain”, “Sephora”, “Too faced”, “Make up forever”…

Šta se radi na radionici: Prvo utvrđujemo kakva im je koža. Mnogo žena kaže da imaju suvu kožu, a u stvari je dehidrirana. Potom određujemo šta bi trebalo da koriste za negu, da li je za njih bolje da se umivaju penom ili gelom, bavimo se razlikama između micelarne vode i tonika… Uvek se zadržimo i na nezi tela. Recimo, mnogi misle da ih pojedini delovi tela svrbe zbog odeće, a neretko je poenta u tome čime se tuširaju. Često za tuširanje koriste kupke, što je pogrešno, jer su one koncentrisane i predviđene za sipanje u vodu i pravljenje pene. Jedan od zbunjujućih trenutaka je kad im kažem da nema suštinske razlike između kamenog i pudera u prahu, pa onda to demonstriram. Postoji niz takvih zabluda, koje za ta tri sata uspevamo da prevaziđemo.

Umesto zaključka: Obično u početku bude „nemoj o nezi, to sve znamo, ‘ajmo o šminkanju“, a kad počnem da im pričam, shvate da ne znaju ni kako se pravilno koriste serumi i ampule, u kojim prilikama treba posegnuti za pilof maskom, objasnim im da piling sa abrazivnim zrncima nije za svakoga… Kad sve to pređemo, čujem – ne mogu da verujem da to nisam znala.

