Tajna vitke linije Jelene Svetličić: Ne verujem u dijete

Autorka emisije ‘Lice i potpetice’ dan započinje nanošenjem seruma sa čistim vitaminom C ili E, a završava ga toplom kupkom i stavljanjem aktivnog kiseonika, privatno se ne šminka mnogo, brigu o kosi uvek prepušta frizerima

– Ne ulazim u rutine – uvek nešto novo izmislim, dodam ili oduzmem. Ali, ujutru se uvek umivam hladnom vodom, stavljam serum sa čistim vitamom C ili E, kremu i antirid. Doručak i kafu smatram neizostavnim delom svoje nege jer su to trenuci kad se mentalno i duhovno opuštam pred početak dana. Uveče to činim toplom kupkom i nanošenjem aktivnog kiseonika, noćne kreme i opet antirida, a telo volim da mažem kokosovim uljem.

– Privatno se ne šminkam mnogo, najčešće stavim samo rumenilo, maskaru i karmin. Čak i kada radim emisiju, tražim da me našminkaju blago. Naravno, kad određena prilika zahteva jači mejkap, prepuštam se rukama profesionalaca. Oči su najvažnije, ali one se ne daju zamaskirati, samo možete skrenuti akcenat sa njih i naglasiti usne. U očima se sve nepogrešivo čita.

– Sređivanje frizure prepuštam frizerima, sem na moru. Farbam se na svakih dvadeset dana jer mi kosa brzo raste, a kod kuće koristim kozmetiku “Kérastase”.

– Obično me svi pitaju da li uopšte jedem, a na njihovo veliko iznenađenje uvek kažem da se hranim “muški”. Jedem sve, ali veoma vodim računa odakle nabavljam namirnice. Trudim se da, koliko god je to moguće, budu što prirodnije. Tačno znam gde kupujem krompir, jaja, meso, a to je često negde van Beograda. Nisam pristalica dijeta, one nas ne dovode do dobre linije već to čini naš metabolizam.

– Celog života sam fizički aktivna. Ali pravi užitak sam počela da osećam kada sam se pre sedam godina posle velike pauze vratila jahanju. To je trening koji obuhvata mentalni, fizički i duhovni rad – treba da naučite da se postavite u odnosu na konja koji je mnogo jači od vas. A tu je i veza sa prirodom koja je za mene neprocenjiva.

