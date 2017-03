Sve prednosti lepih stopala

Muškarci koji na lepoj ženi najpre primete stopala, pre nego, na primer, lice ili grudi, čine 47 odsto muške populacije, pokazala je studija izvedena pre nekoliko godina na Bolonjskom univerzitetu. Bili oni fetišisti ili ne, istraživanje kompanije “AOL” potvrdilo je da se uz reč fetiš na internetu najčešće ukucava upravo reč stopala. Mnogi psiholozi pokušavali su da otkriju šta nas to tačno i zašto privlači kod tog dela tela, a ima mnogo onih koji ga javno favorizuju. Među njima su i slavne ličnosti – glumci Kristijan Slejter i Orlando Blum, režiser Kventin Tarantino, muzičari Farel Vilijams, Riki Martin i Tomi Li. Veruje se da su među fut-fetišistima bili i slavni pisci Džejms Džojs, Dostojevski, F. Skot Ficdžerald, Tomas Hardi, kao i umetnik Endi Vorhol i jedan od najvećih zavodnika u istoriji – Kazanova.

Ne treba zaboraviti ni Pepeljuginog princa koji je, iako lik iz bajke, učinio da se devojčice širom sveta pitaju kako izgledaju čarobne, balske cipele i šta predstavlja savršeno stopalo. Možda se ljudi iz stare Kine ne bi složili, ali danas se idealnim smatra ono koje nije manje od broja 37,5 ni veće od 40.

Lepa stopala su ona koja su skladna, a nadasve negovana. Poznavaoci tradicionalne akupunkture i medicine tvrde da ona predstavljaju mapu čitavog tela. Na njima postoje tačke, a svaka od njih predstavlja po jedan naš organ. Pritiskom na njih možemo da otklonimo ili umanjimo glavobolju, poboljšamo rad bubrega, štitne žlezde… A ako tome dodamo činjenicu da nas stopala celog života “nose” i da često trpe zbog našeg stajanja i trčkaranja u štiklama ili tesnoj i neudobnoj obući, trebalo bi da im pružimo makar onoliko brige koliko i drugim delovima tela.

Ona su leti najizloženija pogledima, a tada najviše stradaju – u paketu sa kožom i kosom. Postaju suva usled uticaja sunca, mora i vetra, a zbog pritiska i trenja tokom hodanja u laganoj obući dolazi do zadebljanja i pucanja peta. Zato im je ne samo pre nego naročito posle godišnjeg odmora neophodna dodatna nega.

Spa tretman, opuštajući i negujući, možete prirediti i kod kuće i za to vam je potrebno najviše dvadeset minuta. Sipajte mlaku vodu u lavor i stavite u nju nekoliko kapi eteričnog ulja po izboru ili morsku so. Može poslužiti i namenska kupka, a ako želite detoks, uzmite onu koja sadrži čajevac jer on ima snažno protivupalno dejstvo i uništava gljivice. Potopite stopala i kad omekšaju, obrišite ih i uradite piling. Onaj od šećerne trske i bambusa najefikasnije uklanja mrtve ćelije kože.

Ukoliko i dalje imate zadebljanja, skinite ih kamenom ili turpijom za pete, pa namažite masku za stopala i ostavite da deluje desetak minuta. Zaceljenju ispucalih peta pomažu maske sa akai bobicama, narom, ši buterom i arganovim uljem. Tek na kraju utrljajte hidrirujuću kremu i obujte pamučne čarapice.

Jača zadebljanja na koži ili gljivična oboljenja, koja se prepoznaju po izmenjenoj boji na koži i površini nokta, zahtevaju tretman specijalnim preparatima u obliku masti, kapi, stika… Ima ih u apotekama i većina sadrži eukaliptus ili čajavac. Ukoliko vam je samo potrebna dodatna nega, kupujte proizvode koji sadrže ureu i hrane kožu i nanosite ih ujutru i uveče.

U velikom izboru obuće za leto – sandalice sa tračicama i pomponima, platforme sa plutom, cipele sa otvorenim prstima ili petom, baletanke, japanke, mokasine, rimljanke – sigurno ćete naći ono što vama najviše odgovara i što će na najbolji način istaći vaša lepa stopala. Ne zaboravite da sa kompetnim stajlingom uklopite i boju laka za nokte. O tome koja nijansa je trendi odlučuje se svake sezone, ali jedno je sigurno – uvek je moderno imati zdrave i lepe nokte.

