Svakodnevne navike većine ljudi pogubne su za mentalnu higijenu i životno zadovoljstvo

Ako promenite ove svakodnevne šablone, mogli biste da počnete da živite prilično srećniji život… Loše raspoloženje, ili čak depresija, obično su izazvani nizom faktora izvan naše kontrole, kao što su na primer, finansijski problemi, ili težak raskid veze.





Ali male odluke koje pravimo svakog dana, takođe utiču na to kako se osećamo, čak mnogo više nego što se pretpostavlja. Srećom, ovo ponašanje može biti izmenjeno, a popularna psihologija se prilično trudi da nas nauči svemu što treba da znamo o tome „kako biti srećan“.

Ovde su izdvojeni saveti, koji ne obećavaju da ćete sutra probuditi srećniji, ali mogu da vam pomognu da se svakog dana osećate malo bolje, bez obzira na to kakve su vas okolnosti snašle. Jer, u pitanju su navike koje, bez sumnje, sabotiraju vaše dobro raspoloženje, te bi bilo dobro da ih se rešite.

Vučete se kad hodate

Način na koji hodate može uticati na to kako se osećate, mada je i obrnut iskaz tačan, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. Istraživači su zaključili da ispitanici koji su zamoljeni da hodaju sa pogrbljenim ramenima, sa minimumom pokreta ruku, bivaju lošije raspoloženi u odnosu na one koji hodaju odvažno, uspravno i pomalo se šepureći. Šta više, pogrbljeni subjekti u studiji imali su običaj da pamte više negativnih nego pozitivnih stvari.

Popravite raspoloženje odmah: Podignite bradu, zabacite ramena nazad, kako biste zadržali pozitivan pogled na svet oko sebe.

