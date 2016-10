Supruga Dina Dvornika otkrila “magičnu” formulu za mršavljenje. I hvala joj na tome!

Danijela Dvornik je hrvatska blogerka i spisateljica, koja svojim savetima na društvenim mrežama pomaže mnogim damama njenih godina, ali i mnogo mlađim.

Majka poznate blogerke Elle i supruga preminulog muzičara Dina Dvornika, aktivna je na društvenim mrežama, a najviše pažnje privlači kada na nekom od svojih profila objavi bilo šta što ima veze sa ishranom.

Moderno doba sa sobom je donelo pregršt dostupnih informacija, pa tako i ove o zdravom načinu ishrane,

Danijela je tako, i ovog puta, na svom Fejsbuku objavila svoju rutinu i kako ona postiže tako perfektnu liniju. Uspela je da smrša i potpuno transformiše svoje telo. Svaka čast na upornosti!

Evo šta ona kaže:

“Inbox mi je zatrpan vašim pitanjima o ishrani, ali najviše od svega vas zanima ‘kako sebe naterati da krenem sa vežbanjem i ishranom’, ‘kako istrajati u toj odluci’. Kad bih ja znala koji ‘botun’ da pritisnete u svom mozgu, ja bih verovatno bila najbogatija žena na planeti. No, nažalost nema tajnog ‘botuna’ koji bi pritiskom rešio sve probleme.

Postoje ljudi koji su jako uporni, predani, koji svoje odluke shvataju vrlo ozbiljno i imaju cilj. Ali postoje i oni koji maštaju o cilju, ali žele to na najbrži mogući način. No, ne ide to tako. Odmah ću vam ponoviti, ako krećete na neku dijetu, svaka dijeta koja se bazira na jednoličnoj ishrani tipa ‘čarobna supa’ ili jedete samo određene namirnice dovodi do toga da će vam se sve to zgaditi nakon nekoliko dana, a kilograme nećete skinuti. Svako takvo izgladnjivanje dovodi do kontra efekta. Verujte mi jer sam sve to u svom životu isprobala.

Čarobna formula leži u tome da treba najmanje pet puta dnevno jesti i paziti što unosimo, kada unosimo određenu hranu i koliku količinu. Znam, zvuči komplikovano. Neću vam sada pričati bajke. Ništa nije lako, ni jednostavno.

Jeste, ja imam vremena da se posvetim sebi i u tom kontekstu puno mi je lakše sebe držati pod kontrolom. Ponekad odem i van kontrole. To je zato što volim život i želim u njemu uživati pa sebi priuštim takve trenutke i toga se neću odreći. Generalno, pazim na sebe i na svoju ishranu, ne toliko zbog gubljenja željenih kilograma nego zbog dobrog osećaja.

