Stigli OPI lakovi za nokte inspirisani filmom “Doručak kod Tifanija”… I neodoljivi su!

Omiljeni film mnogih žena “Breakfast At Tiffany’s” ostavio je traga ne samo u kinematografiji već i u modnoj industriji. Kada je Odri Hepbern odevena u dugu crnu haljinu, sa pecivom u jednoj i kafom u drugoj ruci, posle noćnog provoda, prišla izlogu prodavnice nakita Tiffany, na Petoj aveniji u Njujorku rodila se savremena žena. Uz bisere i duge svilene rukavice junakinja filma, Holi Golajtli donela je novu definiciju glamura u kombinaciji koja se može vrlo lako i danas primeniti.

Osim čuvenog autfita ovaj klasik promenio je i beauty pogled žena. Naime, u čast njegovog 55. rođendana brend OPI je lansirao limitiranu kolekciju lakova za nokte inspirisanu vanvremenskim stilom poznate glumice.





Glavna uloga poverena je “I Believe in Manicures” nijansi po čuvenoj rečenici Odri Hepbern. Reč je o nebo plavoj koja vas asocira na prolećno jutro na planini, tako je nežna i umirujuća, pa ne čudi što je OPI opisuje kao dragocenu.

Pored čarobne Tiffany plave prazničnu liniju čine još 17 neodoljivih nijansi koje će svaku devojku u trenutku pretvoriti u heroinu čuvenog filma. Jer, šta bi drugo pružilo savršen finiš u šik stajlingu do prelepog manikira.





Na vama je samo da izaberete odgovarajuću boju i repliku iz filma po kojoj lak nosi ime. Pastelne “Breakfast at Tiffany’s” i “Five-and-Ten” idealne su za popodnevni shopping, “Girls Love Pearls” donosi sjaj bisera na vašim rukama, dok za devojke koje vole jarke boje tu je čitav spektar zavodljivih crvenih – od svetle “Meet My Decorator”, preko intenzivnih “Got the Mean Reds” i “Can’t Read Without My Lipstick” pa do tamne “Rich & Brazilian“.





Ludi večernji provod ili, pak, doček Nove godine učinite glamuroznim uz pomoć “Champagne for Breakfast” i “Sunrise…Bedtime!” lakova sa šljokicama. I za, kraj, poput male crne haljine must have u neseseru svake devojke je “Black Dress Not Optional” koji pruža vašem looku dozu misterije i gotike kao jedan od glavnih beauty trendova ove jeseni.





Biseri su ponovo u modi i pravo je vreme da i vaš manikir ponese vajb filma “Breakfast At Tiffany’s”, jer kao što je Suzi Weiss-Fischmann, osnivačica brenda OPI istakla: “U svakoj od nas ima pomalo Odri stila.”

