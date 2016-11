Šta obavezno morate da uradite ako ste prešli 50

Kod nas je još uvek praksa da se ide kod doktora tek kad nešto zaboli i kad je, nažalost, obično već kasno. Svest o tome da se preventivnim pregledima može spasiti život još uvek nije dovoljno razvijena.

Međutim, pored redovnih kontrolnih pregleda kod lekara opšte prakse (biohemija, merenje krvnog pritiska…), oftamologa i ginekologa, lekari ističu da je za žene starije od 50 neophodno da najmanje jednom godišnje provere stanje dojki, debelog creva i kostiju. Obavezno uradite sledeće preglede:

Mamografija

U odnosu na druge evropske zemlje, Srbija se po broju smrtnosti od kancera dojki nalazi na drugom mestu. Razlog leži u kasnom otkrivanju bolesti, odnosno izostanku preventivnih pregleda. Upravo zato, žene do perioda menopauze mamografiju treba da rade jednom u dve godine, a posle toga jednom godišnje.

Sigmoidoskopija

Sigmoidoskopija je test za otkrivanje okultnog krvarenja iz stolice, odnosno krvarenja koje nije vidljivo golim okom, a može da ukaže na mnoge bolesti digestivnog trakta, uključujući i kancer debelog creva. Ako nikada ranije niste obavili ovaj pregled, kad navršite 50 obavezno ga jednom godišnje radite. U slučaju da je test pozitivan, sledeći korak je kolonoskopija.

Skeniranje gustine kostiju

U menopauzi jajnici prestaju da stvaraju estrogen koji je štitio kosti i tada započinje proces naglog gubitka koštane mase, što dovodi do povećanog rizika od osteoporoze. Merenjem gustine kostiju (osteodenzotometrijom) dobićete informacije o čvrstini kostiju, a na osnovu rezultata se dalje konsultovati sa lekarom. Da biste ojačali kosti, potrebno je da svakodnevno unosite dovoljno kalcijuma i vitamina D, prestanete da pušite i vežbate tri do četiri puta nedeljno (šetnja, trčanje, pilates…). Utvrđeno je da osobe preko 50 godina koje su se veći deo života bavile sportom, imaju gušće kosti od onih koje to nisu praktikovale…

