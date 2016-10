Smanjenje unosa hrane ne mora da bude mučenje, ovo su trikovi na kojima ćete nam biti zahvalni

Kad je reč o mršavljenju, kontrola porcija, ili kontrola količine hrane koju jedete, može da bude jednako važna kao ono što jedete. Svi znaju da zdrava ishrana može da ima ogroman uticaj na vašu telesnu težinu. Ali jednako je važno kontrolisati količinu hrane koju unosite.





Uzmite koštunjavo voće, na primer. Ono svakako može da bude zdrava alternativa čipsu, ali pola kilograma koštunjavog voća neće mnogo pomoći održanju telesne težine.

Ako vam je cilj da smršate, onda je ključ u kontroli porcija u kombinaciji sa zdravom ishranom.

Evo nekoliko saveta koji mogu da pomognu:

• započnite obrok čašom vode ili čak i dve: voda (nula kalorija, nula masti) predstavlja dobar način da napunite želudac pre nego što počnete da jedete. Rezultat je da ćete jesti manje i biti manje gladni.





• Koristite manje tanjire: ovo je dobar način da navedete sebe da pojedete manje, čak i ako je tanjir samo malo manji.

• Držite hranu u kuhinji, ne na stolu: nemojte dozvoliti da vam bude na dohvat ruke. Kada završite obrok, sačekajte 20 minuta pre nego što se poslužite opet. Često ćete videti da ste siti i nećete više jesti. Držanje dodatnih činija na stolu će vas samo dovesti u iskušenje.

• Ponesite nešto kući: kada jedete van kuće, odmah odvojite da se zapakuje da ponesete polovina onoga što vam je servirano. U većini slučajeva nam restorani poslužuju mnogo više od onoga koliko treba da pojedemo. Ostatke iskoristite za ručak narednog dana.





• Počnite polako: drastično smanjenje količine hrane koju jedete može da dovede do frustracije i neuspeha. Na primer, ako jedete previše pirinča, počnite tako što ćete količinu smanjiti za samo par kašika. Kada se na to naviknete, smanjite količinu još malo sve dok ne dođete do idealne veličine porcije.





Smanjenje porcija nije nešto što treba da bude teško ili da ponekad predstavlja pravo mučenje. Zapamtite svoje ciljeve i ostanite motivisani. Uspeh je moguć.

