Savršeno jednostavna nega kose od korena do vrha

Već je dobro poznato, da kosa nakon pranja naizgled deluje lepršava i osvežena, a već samo sutradan koren dlake polako kreće da se masti, dok krajevi postaju suvi i krhki. Kako bi se izborili sa ovim problemom, SYOSS je razvio inovativnu liniju proizvoda za negu kose. Nova, PURIFY & CARE ROOTS AND TIPS linija, sa Lipid IQ formulom uklanja višak masnoće pri korenu dlake, dok krajeve čini glatkim, zdravim i osveženim.





Šampon i balzam u spreju sa lipidnom IQ tehnologijom, inspirisani profesionalnom negom, zasigurno će impresionirati sve dame zbog pažljivo odabrane kombinacije aktivnih materija koje će kosu učiniti čistom, zdravom i hidriranom.

Formula sa lipidima pružiće vašoj kosi izgled kao iz salona, glatku kosu i vitalnu vlas sa do 95 odsto manje ispucalih krajeva. Takođe, PURIFY & CARE ROOTS AND TIPS linija proizvoda odlaže brzu pojavu masnih naslaga, pruža krajevima kose više vitalnosti, kao i lako raščešljavanje od korena do vrha. Zahvaljujući SYOSS šamponu, ovi problemi s kosom će uskoro postati prošlost!

SYOSS PURIFY & CARE ROOTS AND TIPS proizvodi:





SYOSS PURIFY & CARE ROOTS AND TIPS ŠAMPON

Protiv mašćenja korena kose čak do 48 sati.





SYOSS PURIFY & CARE ROOTS AND TIPS BALZAM U SPREJU

Sprej koji se ispira i omogućava čak do 3x bolje raščešljavanje kose.

