Saveti nutricioniste o tome kako izbeći stres dok jedete

Sledeći put kad sednete da jedete, učinite mi uslugu: oslušnite svoje telo da biste videli da li ste pod stresom ili opušteni. Da li se držite? Da li vam se grči želudac? Da li ste nervozni? Da li vam srce lupa brže? Ili ste možda opušteni i prisutni? Ne brinite ako niste – to se retko dešava.

Možda ste srećni zbog predstojećeg obroka ili možda počinjete da se osećate krivim zbog onoga što planirate da pojedete. Ovo su neke od emocija koje sam proživljavala svaki put kad bih sela da jedem – svakako ne mirna i prisutna.

Međutim, to ne mora da bude tako – evo šta ja savetujem:

Sledeći put kad sednete da jedete – tri puta duboko udahnite i opustite celo telo.

Potrudite se da ne sudite o onome što ćete pojesti – umesto toga se usredsredite na to da polako uživate u svakom zalogaju. Osećaj krivice povodom hrane izaziva stres i onda se ta hrana teže vari. Setite se da je 80 odsto vremena vaš cilj da unosite dobre i hranljive namirnice, a da se preostalih 20 odsto odnosi na nesavršenu hranu – i to je balans. Zato uživajte u svakom obroku – bilo da je dobar ili loš.

Obratite pažnju i uživajte – hrana je doživljaj koji izaziva zadovoljstvo i zato iskoristite priliku. Nemojte žuriti i jedite ono što vam organizam traži. Kad počnete da postajete svesni onoga što jedete, učite veštinu umerenosti – postajete svesni kada ste siti. Ovo je najzdraviji način da se jede. Posvetite se tome da uživate u svakom umerenom obroku. Morate da sedite u mirnom ambijentu (daleko od telefona/kompjutera/TV-a) da biste u tome uspeli. Hrana je tako dobra za dušu.

Obratite pažnju na hranu i na to kako se osećate nakon jela – to je najbolji vodič za izbor hrane koja čini da se osećate dobro. Kada počnete da budete prisutni kad je u pitanju hrana – počinjete da osećate njen ukus i uživate više, što će vas učiniti sitijim nakon jela.

