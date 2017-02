Saveti kultnih diva: Beauty trikovi iz starog Holivuda

Od dvadesetih godina prošlog veka, kada je započelo Zlatno doba Holivuda prošao je gotovo ceo vek, a make up i frizure kultnih glumica i danas su inspiracija mnogim ženama. Iako se mnogo toga promenilo u svetu mode, sudeći po određenim trikovima i beauty tajnama reklo bi se da poneki look nikada ne izlazi iz mode.

Slavne holivudske dame svojim stajlingom i neprolaznom lepotom davaće nam još dugo inspiraciju, a od njih možemo naučiti nekoliko trikova koji su uvek u trendu. Od konturisanja usana do saveta za idealne trepavice, samo su neki od trikova koji nam pokazuju kako nećemo pogrešiti ako se držimo tajni kultnih diva i njihovih bezvremenskih saveta.

Konturisane usne Merilin Monro

Ako samo obrubite usne olovkom i nanesete ruž, mnogo toga imaćete da naučite od slavne Merilin jer je ona konturisala svoje usne. To je najčešće radila s crvenim ružem i koristila je čak pet različitih nijansi ruževa i sjaj kako bi postigla najbolji efekt. Obrubljivala je usne tamnijim bojama i zatim s postepeno svetlijim nijansama popunjavala do sredine te je tako postizala najpunije usne.

Razdvojene trepavice Odri Hepbern

Predivna Odri Hepbern nakon nanošenja maskare razdvajala bi trepavicu po trepavicu kako ne bi bile slepljene. To nije radila na način na koji biste možda očekivali, s četkicom, nego iglom kako bi svaka bila savršeno razdvojena i na svom mestu. Mi vam naravno ne predlažemo da iglu približavate očima nego želimo da vas podsetimo na prirodan look koji je Odri negovala jer ponekad je manje više i definitivno bolje izgledaju takve trepavice nego one slepljene od nekoliko suvišnih slojeva maskare.

Kupka od maslinovog ulja Sofije Loren

S obzirom na to da je Sofija Loren Italijanka i odrasla je u mediteranskoj klimi, maslinovo ulje bilo joj je najbolji pomagač u beauty ritualima. Priznala je kako je upravo njega dodavala u svoje tople kupke te je ono zaslužno za njenu meku i negovanu kožu, a i danas se u njegova blagotvorna svojstva kunu brojne dame.

Kućni piling Ketrin Hepbern

Kako bi joj koža ostala sveža i blistava, Ketrin Hepbern posezala je u svoju kuhinju. Pravila je svoj domaći piling za lice od limuna i šećera i tvrdila kako joj daje zdrav sjaj koži, a znamo da je danas upravo ovaj piling jedan od najpopularnijih beauty proizvoda iz kućne radinosti.

