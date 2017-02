Sajberuvce: Asistivne tehnologije i njihova pomoć pri školovanju deteta

Da li činim sve što je u mojoj moći da pomognem detetu da se dobro snalađe u školi i društvu? Kao roditelji jednog Sajberuvceta – koje je ujedno i školarac, verovatno sebi često postavljate ovo pitanje. Svi znamo u kojoj meri je dobar sluh važan za razvoj deteta, njegovih socijalnih veština i za njegov uspeh u školovanju.

Postojeći aparati i kohlearni implanti mogu već da učine mnogo za bolji kvalitet života naše dece. Ipak, i aparati i implanti imaju određena ograničenja. Zato su tu asistivne tehnologije.

Slušanje na daljinu, u bučnoj sredini ili u prostoru gde postoji eho, veliki su i još uvek neprevaziđen izazov za savremene slušne aparate i implante. U učionicama i fiskulturnim salama neodgovarajuće akustike, kao i na otvorenom – dete koje nosi aparate se svakodnevno susreće sa ovim izazovima i ograničenjima u slušanju. Dobra vest je da postoji rešenje.

#1 Pomoćne ili asistivne tehnologije pri slušanju…

…su odavno odomaćen termin. Ponuda ovih specijalnih uređaja za poboljšanje prijema zvuka preko aparata i implanata postoji i kod nas. Osnovni cilj pomoćnih uređaja je da izdvoje bitan zvuk od manje bitnog, fokusiraju se na njega umanjujući okolnu buku, pojačaju ga i učine primarnim za slušaoca preko aparata i implanata.

FM sistemi

Koriste radio talase da prenesu zvučni signal. Često se koriste u učionicama. Nastavnik nosi mikrofon povezan sa predajnikom, a učenik ima aparat tj. prijemnik. Oba, i mikrofon-predajnik i prijemnik su bežični – nikakvi kablovi za njihovo međusobno povezivanje nisu potrebni. Ovaj sistem osigurava da dete prima postojan zvučni signal i da čuje sve čak i kada ne gleda u učitelja/icu, ili kada se učitelj/ica kreće po učionici. Ukoliko je interaktivna nastava, mikrofon se može „šetati“ među đacima i omogućiti detetu da isprati šta su druga deca rekla i pitala. FM sistemi se mogu koristiti, kako u radu sa decom u velikim prostorima – učionicama, amfiteatrima i na otvorenom, tako i u bliskim razgovorima 1 na 1, pa i za praćenje TV programa ili drugih zabavnih sadržaja u elektronskoj formi. U vanškolskim aktivnostima, korišćenje ovog pomoćnog sistema, može doprineti opuštenijoj komunikaciji pri grupnim aktivnostima, tokom vožnje automobilom i tome slično.

Domet FM sistema je oko 90 metara i dozvoljeni su za korišćenje na mnogim javnim mestima.

Ono što je prednost, ujedno može biti i nedostatak ovog sistema. Naime, radio talasi prolaze kroz zidove i može doci do preklapanja, tj. mešanja talasa sa drugog uređaja ako se poklope frekvence. Ovakva situacija je nezgodna zbog ometanja prijema pomoćnog aparata, ali i zbog nenamernog i neplaniranog deljenja informacija sa svima koji su na istoj frekvenciji. Šta mislite, zašto svi ovi uređaji pri uvozu moraju do dobiju posebne dozvole od najviših institucija koje se bave sigurnošću države u koju se uređaj uvozi? Ako i dođe do toga da Vaše dete odjednom, umesto glasa učiteljice začuje nastavnika radio–amatera koji vežba u drugoj učionici, dovoljno je promeniti frekvencu na predajniku/mikrofonu i na prijemniku i sve će opet biti u redu.

