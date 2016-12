Putujte avionom sa kohlearnim implantom, bez stresa

Vreme je praznika, gužve su velike, a vi ste odlučili na put i to avionom. U jeku sezone, bilo da su zimski ili letnji praznici, odmori ili neki treći povod za masovne migracije, gužve na aerodromima umeju prilično da izlude odraslu osobu, a kamoli odraslu osobu sa detetom. Saveti u prilogu će vam biti od koristi ako vi i vaše dete sa kohlearnim implantom letite premijerno, kao i ako ste već iskusni letači.





Većina aerodroma ima politiku posebnog tretmana za putnike sa posebnim potrebama – iskoristite to.

Redovi za čekiranje prtljaga – potražite šalter za osobe sa posebnim potrebama, garant nema gužve

Niste odmah uočili šalter za čekiranje prtljaga osoba sa posebnim potrebama? Raspitajte se na šalteru sa Informacijama. I najvažnije – OBAVEZNO ponesite karticu imaoca kohlearnog implanta sa sobom.

Izbegnite čekanje u redu za sigurnosnu proveru

Na šalteru za Informacije su Vam već verovatno rekli gde da idete nakon čekiranja prtljaga. Ako nisu, pogledajte gde je najveći red, pa se tamo raspitajte kod službenika gde da prođete sa detetom koje nosi aparate ili kohlearni, tj. kakva je procedura za osobe sa posebnim potrebama. Najčešće će Vas uputiti na odvojen red ili na posebnu traku gde je mnogo manja gužva. Eto, uspešno ste prošli i korak broj dva!

Detektori, skeneri i kohlearni implant

Došli smo i do teme koja još uvek izaziva najviše nedoumica – kako je najbezbednije proći kroz sigurnosne skenere?

Skeneri celog tela, rendgenski skeneri (X-ray) kao i detektori metala neće naškoditi implantu ili procesoru kohlearnog implanta – opšti je stav proizvođača kohlearnih implanata (abecednim redom) Advance Bionics (AB), Cochlear i MED-EL.

Ipak, s obzirom da je u pitanju dete (a važi i za odrasle) optimalna opcija je ISKLJUČITI, ako ne i ukoliniti procesor implanta sa glave deteta dok se vrši skeniranje. Zašto, ako je sve bezbedno, pitate se vi?

Pri prolasku kroz skener sa uključenim procesorom koji je na glavi, može se desiti da nosilac implanta čuje izobličen zvuk prouzrokovan magnetnim poljem oko sigurnosnog skenera ili oko ručnog štapa za skeniranje, a implanti mogu i aktivirati alarm detektora. Isključivanje procesora pre sigurnosne provere omogućiće da se ovi zvuci, ukoliko se i pojave, ne budu preterano glasni i/ili neprijatni za dete, a situacija sa aktivacijom detektora se rešava informisanjem osoblja o tome da je dete nosilac kohlearnog implanta.

Važno! Neki sigurnosni sistemi mogu imati nalepnicu da nisu bezbedni sa osobe sa pejsmejkerima. Ovde treba obavezno tražiti ručni pregled. Ako iz nekog razloga to nije moguće, onda svakako treba isključiti procesor i ukloniti ga sa glave.

Napomena: Uvek nosite karticu nosioca kohlearnog implanta sa sobom (“Patient Emergency Identification Card”) na osnovu koje možete tražiti da se pregled obavi ručno umesto uz pomoć standardnih detektora za metal i rendgenskih skenera.

Lično, kada priđemo skeneru, (1) pokažem karticu nosioca implanta koje moje dete ima i (2) zamolim ih da se obavi ručno skeniranje. To znači da dete ne prolazi kroz skener, već ga provedu pored skenera i pregledaju sa druge strane ručnim aparatom. Do sada niko nije odbio da ga tako pregleda. Negde sam ja prvo prolazila standardni skener (za to vreme dete je bilo ili kod drugog pratioca sa kojim smo putovali, ili kod službenika obezbeđenja ali tako da svo vreme može da me vidi), pa onda zajedno sa detetom na pregled ručnim, ili su nas oboje sproveli van skenera i pregledali ručnim aparatom. Za vreme pregleda sam mu samo isključivala procesor, bez skidanja sa glave.

Ako se dogodi da negde zbog procedura insistiraju da i dete prođe kroz skener, mišljenja sam da je najbolje aparat isključiti i skinuti ga sa glave deteta. Sam procesor možete poneti u ruci (isključen!) ili ga staviti u zasebnu torbicu od prirodne tkanine pa tek onda na onaj „poslužavnik” koji prolazi kroz skener – da se izbegne eventualno dejstvo statičkog elektriciteta.

Po završetku sigurnosne provere, vratite procesor na glavu deteta i uključite i krećete sa ukrcavanjem u avion!

