Puder: U potrazi za besprekornim tenom

Za puder je najvažnije da se ne vidi da ga imate na sebi, a da vam koža izgleda lepše, ten ujednačeniji i sve nepravilnosti prekrivene i to po ceo dan

Puder je osnova svakog mejkapa. Nanosimo ga na lice kako bismo pokrili nedostatke, ujednačili ten, ali i zaštitili kožu od spoljašnjih uticaja.Važno je da bude kvalitetan i da odgovara vašoj nijansi tena. To je prvo i osnovno pravilo u odabiru pudera, a drugo je da se on poklapa sa podtonom kože. Podton može biti ružičast i žut, hladan ili topao, a ako nije ništa od navedenog, onda je neutralan. Njega je najlakše odrediti prema boji vena na unutrašnjoj strani ruke. Ukoliko su one zelene, najverovatnije imate topli podton, žućkasti i lako tamnite tokom leta. Ako su vene plave, verovatno ste hladnog podtona i na suncu brže pocrvenite nego što potamnite, pa vam trebaju puderi ružičastih nijansi. Vene ljubičaste ili mešovitih boja nagoveštavaju neutralan ton.

Puder prema tipu kože

Ukoliko imate masnu kožu posegnite za puderima koji nose oznaku “oil free” i “matte”, ako imate suvu za vas su oni na kojima piše “rich”, “moisture”, “hydra”. Ako imate mešovitu kožu: normalne delove tretirajte tečnim puderima, a masne onima u prahu. Završni sjaj koji puder ostavlja na koži, takozvani finiš, može biti polumat ili satenski, mat i sjajni. Većina tečnih pudera je polumat i odgovara svim tipova kože. Više sjaja vašem licu pružiće puderi sa oznakom “luminous” ili “glow” – to su oni koji obogaćeni česticama koje reflektuju svetlost i vizuelno smanjuju bore, a ako imate masnu kožu najbolje je da ih se klonite.

