Provereni načini borbe protiv mamurluka

Jutro nakon dočeka Nove godine često donosi i mamurluk, otkrivamo saveta koji vraćaju snagu i energiju..



Šta jesti?

Bolje sprečiti nego lečiti. Alkohol nam oduzima vitamine B i C iz tela, stoga pre nego što uopšte počnete da pijete unesite hranu bogatu ovim vitaminima – žitarice, krompir, banane, ljute papričice, kivi, brokoli, jagode i narandže. Mleko takođe pomaže u apsorobovanju alkohola, a kokteli koji sadrže sokove (npr. đus votka) vam pružaju hranljive sastojke i dok pijete.

Šta piti?

Obzirom na to da je dehidracija glavni uzrok mamurluka, popijte po jednu čašu vode između svakog pića. I koliko god žarko želeli šoljicu kafe ujutru, pokušajte da odolite jer je ona diuretik – “ono što vas tera da puno mokrite i još više dehidrirate.”

Koji lek uzeti?

Na uputstvu za aspirin ćete pročitati upozorenje da ga ne uzimate ukoliko previše pijete. Međutim, to se odnosi na one koji piju svaki dan. Ukoliko niste jedan od njih, ovo upozorenje možete ignorisati.“Alkohol u telu oslobađa hemikalije kao što su prostaglandin koji podstiče upale. One nas takođe oslobađaju bola. Aspirin je inhibitor prostaglandina pa vi sami zaključite,” kaže Mišel Devenport, sa odseka za ishranu i dijetetiku na Univerzitetu u Njujorku.

Kako da izbacite otrov iz organizma?

Preveliki unos alkohola izaziva “oksidativni stres i zapaljenja”. Protivotrovi? Voće i povrće kao što su borovnice, paradajz, citrusno voće, spanać i brokoli. Zeleni čaj je takođe dobra zamena za kafu i daće vam energije. Dva zlatna pravila: sveža hrana je uvek bolje rešenje od suplemenata. I neka bude što raznobojnija.

Vitamin B6

Previše alkohola dovodi do gubitka vitamina B6 koji je jako bitan za metabolizam jetre, dakle, da biste usrećili svoju jetru, jedite pasulj, losos i banane. Ili smutite sve zajedno u šejk.



Unesite dovoljno kalijuma

Hrana bogata kalijumom pomoći će vam u borbi protiv mamurluka, jer alkohol nam ne uzima samo vodu iz organizma već i elektrolite. Zato napravite predah uz bananu ili salatu od svežeg spanaća.



Umirite stomak đumbirom

Mamurluk često uznemiri stomak pa mu udovoljite čajem od đumbira koji možete sami pripremiti.

Zalijte doručak prirodnim sokom

Alkohol će smanjiti nivo šećera u krvi, pa uz hranljiv doručak popijte čašu ceđene pomorandže kako biste uneli malo više prirodnog šećera.

Izađite na svež vazduh

Čist zrak će vas okrepiti i pomoći vam da se oporavite od prethodne noći. Takođe, malo vežbanja na otvorenom nije na odmet. Tako ćete dodatno osloboditi hormon endorfin i poboljšati raspoloženje.

