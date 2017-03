Prolećni detoks: Probudite telo iz zimskog sna

Kraj zime je idealno vreme da se oslobodite toksina koji su se nagomilali u organizmu tokom hladnih meseci i da se pored sređivanja garderobera i kupovine novih krpica, fokusirate na pozitivne misli, vežbanje i detoksikaciju zdravom hranom

Boravak u zatvorenim prostorijama i automobilima umesto šetnje tokom zimskih meseci, teža hrana i mrzovolja za odlazak u teretanu na minusu ne samo da rezultiraju kojim kilogramom viška, već dovode do toga da se osećamo bezvoljno, tromo i bez energije. Sa buđenjem prirode jača i naša volja da preuredimo prostor u kome boravimo, sredimo ormar i oslobodimo se stvari koje nam više nisu potrebne, unesemo boje u svoj život i probudimo se zajedno sa prirodom. A pre nego što započnete zdravije da se hranite i krenete aktivnije da vežbate, nije na odmet da uradite detoksikaciju organizma i oslobodite se toksina koji u njemu tavore. To ne mora da bude strogi detoks program zasnovan isključivo na ceđenim sokovima od voća i povrća, mogu da budu male promene u količini i vrsti hrane koju jedete, a koje daju velike rezultate. Počnete li na vreme sa unutrašnjim “renoviranjem” brže ćete postati zdraviji, srećniji i lepši.

Postoje različite vrste detoksa, a mnogima su zajednički unos niskokalorične hrane, većih količina voća, povrća i vode. Ajurveda na primer preporučuje da se tokom pet, deset, petnaest ili dvadeset dana, zavisno od telesne građe i snage varenja, isključivo jedu supe i čorbe napravljene od basmati pirinča, mungo pasulja, crvenog sočiva, spanaća, blitve, zelja, karfiola, brokolija, patlidžana, paprike, šragarepe, luka, celera… Ukoliko ne želite da se fiksirate na jedan program, niti da se strogo pridržavate određenog detoksa, dovoljno je da povećate unos svežih namirnica i tečnosti. U svakodnevni meni uključite i sušeno voće, klice žitarica, repu i tamno lisnato povrće – kelj i blitvu. Ako vas mrzi da seckate, kuvate, sitnite, šejkovi su sjajan način da sa zadovoljstvom pripremate obroke i zdrave sokove. U toku dana nebrojeno puta možete konzumirati mikseve od zelenog povrća (spanać, brokoli, zelena salata), a ako želite da vam oni ponekad zamene obrok, doručak na primer, u njih dodajte šaku bobičastog voća, malo ovsenih pahuljica, čija semenke… Ukoliko ste od onih koji imaju tu nezdravu naviku da preskaču doručak, probajte da započnete dan nekim šejkom (pripremite ga uveče), a ako želite da se podvrgnete “ozbiljnijem” programu detoksikacije onda još jedan obrok u toku dana zamenite njime.

Zeleno, volim te zeleno

Biljka koja može da se upotrebljava kao sinonim za detoksikaciju organizma jeste zeleni čaj. Njegovo lišće sadrži polifenole i antioksidanse bogate fitohemikalijama koje pomažu proces oslobađanja od toksina. Zečeni čaj definitivno ubrzava topljenje masnih naslaga, ali tu su još i krastavac i kupus. Obe namirnice sastoje se od oko devedeset procenata vode, što ih čini najboljim čistačima organizma. Kupus je prirodni diuretik, bogat glukozinolatom – prirodnom komponentom koja sadrži azot i sumpor koji pomažu da se oslobodimo raznih otrova u telu. Sadrži vitamine C, K, E i A, minerale, dijetalna vlakna i folnu kiselinu. Zapamtite da bi svaki obrok trebalo da sadrži nešto zeleno. Keleraba, brokoli, zelje, kopriva, blitva, spanać – samo je mali deo zeleniša kog možete da pronađete na svakoj pijaci, čak i tokom zime.

Triple A

Ananas, ali isključivo svež, ne samo da je ukusan i sladak, već je i jedan od najboljih sastojaka za detoksikaciju organizma jer sadrži bromelin – snažan enzim koji ubrzava metabolizam. Ova južna voćka poseduje i mangan zbog kog ga nutricionisti preporučuju za popravljanje raspoloženja posebno tokom PMS perioda. Pored ananasa, tu je još jedna biljčica čije ime počinje slovom A – artičoka. Ona se od davnina koristi kod zastoja u varenju ili za smanjenje masti u krvi, a kako sadrži kafeoilkiničnu kiselinu, biljni antioksidant, dobra je i za lečenje oštećenja jetre jer stimuliše protok žuči. I na kraju, avokado. Ova voćka obezbeđuje monozasićene masne kiseline i blokira absorpciju masti koje mogu izazvati oksidativna oštećenja u organizmu, a dobar je i za čišćenje kanala jetre.

Voda

Nije potrebno napominjati koliko je unos vode, minimum litar i po dnevno, neophodan za normalno funkcionisanje organizma. Ne kaže se džabe da voda ispira telo iznutra, pa je bilo koja detoksikacija, ako ne unosimo dovoljno vode, beznačajna. Započnite dan tako što ćete u mlaku vodu, može biti prokuvana i ohlađena, nacediti pola limuna i popiti to na prazan stomak. To je najbolji, prirodni, energetski napitak koji sebi možete da priuštite. On pomaže da se eliminišu toksini iz tela, reguliše rad organa (posebno bubrega i onih za varenje), smanjuje bolove u zglobovima i mišićima, čisti jetru, pomaže u borbi protiv infekcija, reguliše rad creva, čisti organizam od slobodnih radikala i jača imuni sistem. Voda sa limunom reguliše metabolizam, umiruje nervni sistem, čisti krvne sudove i arterije.

Orašasti plodovi

Redovna konzumacija orašastih plodova za oko dvadeset odsto smanjuje rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Visok nivo vlakana, polizasićene masti i magnezijum snižavaju holesterol i poboljšavaju zdravlje srca, a antioksidansi štite ćelije. Istraživanja su pokazala da ljudi koji svakog dana jedu orašaste plodove imaju manji rizik od dijabetesa. Kad su odraslima, koji su imali pred dijabetično stanje, dodali šaku pistaća u ishranu – njihov nivo insulinske rezistencije se poboljašao (studija sprovedena u Španiji 2014. godine).

Ukoliko rešite da se podvrgnete nekom detoks programu koji se isključivo zasniva na tečnoj ishrani ili na konzumiranju samo određenje grupe namirnica, najbolje da se posavetujete sa svojim lekarom ili nutricionistom. Stroga detoksikacijska dijeta, kakva god bila, nikako ne sme da uključuje preskakanje obroka, niti izgladnjivanje i sasvim je dovoljno da traje tri do sedam dana. Međutim, neke navike u ishrani možete trajno usvojiti, a jedna od njih je svakodnevno ispijanje svežih sokova od voća i povrća. Kao dodatak uravnoteženoj ishrani, oni povoljno deluju na stanje čitavog organizma.

