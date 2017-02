Probala sam dermalux lampu i – bilo je odlično

Piše: Brankica Treskavica

Kada sam u oktobru prvi put bila u estetskom centru Derma Ville i probala Venus Legacy, obećala sam vam da ću sledeći put pažnju posvetiti dermalux lampi. Kao i prilikom prve posete, dogovor je bio – ako mi se ne dopadne tretman tj. ukoliko izostanu efekti, ništa neću pisati. Ubrzo se ispostavilo da je još toliko toga bilo kao prošli put… Ljubazni tim ovog estetskog centra mi je predložio da prvo uradimo Venus Legacy, a budući da sam prošli put bila oduševljena efektima, nisam rekla “hvala, nemojte”, već “hvala sa tri smajlija”. Kad je ovaj tretman završen, na red je došla dermalux lampa. Pod njenim svetlima se provodi dvadeset minuta, u tišini, što je savršeno vreme za “sabiranje misli”.

Čim se lampa isključila, požurila sam pred ogledalo, da proverim da li sam “kao nova”. Zaista, lice deluje neuporedivo svežije, a za to je zaslužno infracrveno svetlo. Osim njega, lampa ima plavo svetlo, koje uništava bakeriju odgovornu za pojavu akni, i infracrveno, koje smiruje crvenilo, rozacee, imflamatorna oboljenja kože… Upravo zbog tog svog dejstva, infracrveno svetlo se koristi za “brisanje tragova” od implementacije botoksa, mezoniti, filera… Nema veze sa lepotom, ali su i te kako važna još dva svojstva ove lampe – utiče na smanjenje bola, kod određenih povreda, i ubrzava zarastanje.

U L&Z smo mnogo puta pisali o tome koliko nam znače serotonin i endorfin. Lampa tj. svetlo koje emituje deluje na njihovu proizvodnju, baš kao i na stvaranje D vitamina. Zbog svega što sam napisala, a još više osećaja koji sam imala, bilo mi je jasno zašto je baš ovaj tretman, prošle godine, proglašem najboljim u Velikoj Britaniji, gde je dermalux lampa i proizvedena. Da bi efekat bio maksimalan, potrebno je uraditi seriju od deset tretmana (svakog drugog dana).

Budući da sam se, sada, već odomaćila u Derma Ville centru, pre no što ću krenuti kući pričala sam sa doktorkom Tamarom o “ozbiljnijim tretmanima”. Kad ja kažem “ozbiljnijim”, onda mislim na one koji podrazumevaju bilo kakvo bockanje. Prošli put sam napisala da o njima neću ni da razmišljam, ali… Doktorka je bila veoma ubedjiva kad mi je rekla da kod njih, bukvalno, nema bolnog tretmana, jer imaju odlične anestetik kreme, a iglice su toliko i tanke da o invazivnosti nema ni govora. Moram da priznam da su me jako zaintrigirale i mezoniti, koje su savršene za podizanje donje trećine lica. Eto meni teme za razmišljanje… 

