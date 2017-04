Priroda u službi lepote: Organsko (ne) znači prirodno

Mnogi misle da ako na preparatu piše “prirodno”, to automatski znači i “organsko”. Kod prirodne kozmetike sastojci moraju biti prirodni, ali ne i organskog porekla. Termin “organsko” se odnosi na to kako su gajene biljke koje se koriste u kozmetičkoj industriji. One se ne smeju tretirati pesticidima i veštačkim đubrivom, i moraju se uzgajati na zemljištu koje takođe nekoliko godina nije tretirano bilo kakvim hemijskim sredstvima. Proizvod koji nosi oznaku “organsko” ne sme da sadrži genetski modifikovane sastojke i treba da bude odobren od strane nadležnih organa.

Da bi imao etiketu “organsko”, proizvod bi trebalo da sadrži oko 95 odsto prirodnih materija koji su organskog porekla. Prilikom njihovog sertifikovanja najveći problem pravi voda, jer se ne može dokazati njeno organsko poreklo, najviše što se za nju može reći jeste da potiče iz čistih prirodnih staništa, iz dubine zemlje. A kako je ona neizostavan sastojak krema, losiona, tonika, šampona…, praktično jedino ulje može nositi oznaku “100 odsto organsko”. Barem je zasad tako.

* Kod prirodne kozmetike velika pažnja se obraća i na pakovanja, koja omogućavaju njen duži rok trajanja. Zato je ona najčešće u tubama, jer je za njih potrebno 40 odsto manje konzervansa nego za teglice. Najbolja su ipak pakovanja sa pumpicom, koja sprečavaju da vazduh dođe do proizvoda, a podrazumeva se da su biorazgradiva.

*Organski proizvodi nisu testirani na životinjama, ali danas to važi za većinu kozmetičkih preparata. Evropski zakoni zabranjuju ovaj način isprobavanja finalnih proizvoda od 2004, a kozmetičkih sastojaka od 2009. godine.

* U organskoj i prirodnoj kozmetici bi sastojke veštačkog porekla, poput veštačkih boja i mirisa, silikona, parafina i naftnih derivata, trebalo upotrebljavati minimalno. Kad na proizvodu piše da u njemu nema parabena, to ne znači da on ne sadrži nikakve konzervanse, već da se za konzerviranje koristi nešto drugo.

*Parabeni se u kozmetičkoj industriji koriste veoma dugo i nisu nužno loši. Veoma su efikasni u uništavanju mikroba, bez njih bi neki od preparata bili mnogo opasniji za korišćenje. Dozvoljeni su: metil, etil, propil, izopropil, butil, izobutil i benzil.

* Supstance koje se dobijaju od životinja i nose oznaku “cruelty free” jesu svila, koja se dobija od svilene bube, i crvena boja za karmine izdvojena iz jedne vrste biljnih vaši.

