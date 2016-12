Odavno već nisam u pubertetu i odavno me ne hvataju one “bubice” sa kojima se tinejdžeri savršeno bore, a koje roditelji jedva prežive. Iako sam pre mnogo godina izašla iz te kolotečine emocija, fiks ideja, zabranjivanja i odobravanja, ipak je ostalo nešto što mi je bilo teško da iskorenim do sada.

Pubertlije bi me sada savršeno razumele. Koža mi je u poslednje vreme “poludela”. Bubuljice i akne počele su nezaustavljivo da se pojavljuju, i sve više su me nerivirale. Dala sam im vremena, koristila sam različite losione i kremice, a odlazila sam i u kozmetičke salone, ne bi li mi skupim tretmanima pomogli da se rešim dosade koja mi lice čini stvarno nepodnošljivim.

A, onda sam jednom prilikom sasvim slučajno saznala kako bih, posle svega, mogla da se rešim dosadnih, crvenih tačkica sa lica.





Bila sam skeptična i sve više sam odlagala početak sprovođenja u delo. Iskreno, prestala sam da verujem u sve metode i već sam se pomirila da su moji hormoni očigledno “posebni” i da protiv toga ne mogu.

Bilo je potrebno da prestanem da pijem mleko. Ja, koja mleko obožavam u svakom obliku. Obožavam da ga pijem, da ga jedem kao mešavinu uz odrđene namirnice (pahuljice, keks), ali i u obliku glavnog sastojka za kolače. E, tu je izgleda moja najveća greška.

Pročitala sam članak o tome i pomislila “šta mi teško”. Stvar sam ponovo uzela u svoje ruke, ali ovog puta je sve zavisilo od mene. Iz svakodnevne upotrebe izbacila sam mleko – u svakom obliku. Zaista je bilo teško savladati nemir u stomaku kada su se predamnom našle palačinke sa nutelom i plazmom, a ja sam ih kategorički odbila.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Prestala sam da pijem mleko i to je najbolja odluka koju sam donela u 2016.