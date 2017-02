Poznati šminker savetuje – ne žurite kad skidate “jaču” šminku

Svaka žena zna koliko je skidanje šminke važno, ali nisam sigurna da znamo kako ćemo to uraditi zaista dobro, a i kad znamo neretko – zbog žurbe – ne radimo baš tako. Naš poznati šminker Marko Nikolić podseća nas šta treba da radimo:

Žene, upravo zbog tempa života, žele da šminku skinu u par poteza i za nekoliko sekundi. Međutim, dugotrajne ruževe, pudere i vodootporne maskare treba uklanjati na malo drugačiji način. Ni u kom slučaju ne treba staviti micelarnu vodu, mleko ili bilo koji drugi “skidač” na blazinicu i njome trljati lice, usta ili kapke, već treba lagano preći preko tih delova lica, a onda sačekati 2-3 minuta. Za to vreme doći će do slabljenja veza između šminke i kože, te ćete je vrlo lako ukloniti.

Kada smo Marka pitali čime najčešće skida šminku modelima, tokom snimanja koja iziskuju promene šminke, rekao nam je:

Najpraktičnije su maramice za skidanje šminke, jer se u takvim situacijama nema mnogo vremena. Međutim, one nisu najbolja opcija za svaki dan, a naročito ne više puta dnevno, jer rade po sistemu „skidanja prvog sloja“. Kada biste to, od ujutru do polaska na spavanje, uradili nekoliko puta skinuli biste mnogo onih dobrih stvari, koje se nalaze na koži, sa zadatkom da je štite. Danas postoji niz skidača šminke, tako da lako možete da nađete onaj koji najviše odgovara vašoj koži.

