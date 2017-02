Izgleda da je, zahvaljujući brendu Lancôme, došao kraj mukotrpnoj potrazi za odgovarajućom nijansom tečnog pudara. Otkrivamo vam kako priča o Le Teint Particulier Custom puderu funkcioniše…

Poenta je da najpre, na odgovarajućem prodajnom mestu, s beauty ekspertom obavite razgovor o svojoj koži, potrebama i očekivanjima. No sam razgovor nije dovoljan da bi se kreirao puder baš po meri vaše kože. Neophodno je i da se koža skenira kako bi se utvrdio njen ton i podton. Nakon toga, kompijuter će, za svega petnaest minuta, napraviti nijansu koja će se savršeno stopiti sa vašim tenom i obezbediti mu potpuno prirodan izgled. Još jedna velika prednost ovog inovativnog proizvoda jeste i činjenica da sami možete birati i stepen pokrivenosti. No, gledajući iz našeg ugla, on ima i jednu manu: trenutno je dostupa sama u odabranim prodavnicama u Americi. Ipak, mi ga željno iščekujemo i predlažemo da pogledate video koji će vam dodatno približiti ovu priču.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Poslednja reč mejkap industrije: Personalizovani tečni puder