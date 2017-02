Pitali smo nutricionistu o… glutenu, čuvenim “E” na deklaracijama i detoks danima

Kada se u društvu pojavi nutricionista, odjednom svi imaju pitanje za njega, uključujući i one koji nemaju nameru da menjaju svoj način ishrane. Obilje informcija iz ove oblasti, od kojih su neke protivrečne, bude želju da proverimo ko je u pravo. Uprvo tako smo i mi reagovali, kada smo upoznali nutricionistu Đorđa Pejića.

■ Da li je tačno da ljudi koji nemaju celijakiju ili intoleracnciju na gluten, ne treba da ga izbegavaju?

To je istina! Jedini razlog za njegovo eliminisanje iz ishrane su zdravsteni problemi. Recimo, ne morate biti čak ni intolerantni, ali ako imate probleme sa štitnom žlezdom treba da ga izbegavate, jer gluten vrlo lako prolazi kroz sluznicu tankog creva u krvotok. Na na taj način se aktivira ceo imunološki odbrambeni sistem, čija antitela kreću da uništavaju gluten, ali često i samu štitnu žlezdu, te dolazi do njenog samouništavanja. No, ukoliko smo zdravi, nema nikakvog razloga da na namirnicama tražimo oznaku „gluten free“.

■ Navikli smo da se plašimo onih silnih E, koje vidimo na deklaracijama. Od kojih najviše treba zazirati?

Emulgatori su materije koje se dodaju u industrijske proizvode, a cilj je poboljšanje njihovog ukusa, mirisa i boje. Međutim, stalni unos je štetan za zdravlje, pa se zato konstantno prati i kontroliše, a neki od njih su u zemljama Zapadne Evrope zabranjeni.

Neki od zabranjenih su: E103, E105, E111, E121, E125, E126

Izazivači oboljenja zeludačno crevnog trakta: E221-E226, E405, E407, E461-466

Izazivači alergija: E230,E239,E311-313

■ Da li su detox dani dobro rešenje?

Možete dva puta u dve nedelje imati detox dan, ali to ne znači da ćete tada gladovati i piti samo vodu. Možete odabrati sokiće od povrća, koji donose obilje korisnih sastojaka. Npr. limun sa đumbirom, ako se doda krastavac i dosta vode, predstavlja sjajan detox napitak.

Evo jednog recepta:

Sastojci: 1litar vode, 1 limun, 1 krastavac, supena kašika izrendanog đumbira, nekoliko listova nane.

Priprema: Limun i krastavac dobro isperite sodom bikarbonom i isecite na kolutiće, zatim dodajte kašiku izrendanog đumbira, vodu i listiće nane. Smesu ostavite da odstoji dva sata, kako bi se svi nutrijenti lepo ekstrahovali u vodu. Idealno je popiti dve čaše ovog napitka pre doručka.

