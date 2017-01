Pitali smo naše poznate dame da nam kažu nešto o svojim beauty počecima

Mnoge od nas se toliko dugo šminkaju ili boje kosu, da više i ne mogu da se sete kada su to prvi put uradile, ali neke i te kako pamte to prvo nanošenje senki i pudera ili prvi izlazak iz frizerskog salona s „potpuno novom frizurom“. Kada smo, radeći „Beauty tajne“ za štampano izdanje Lepote i zdravlja, to pitanje postavljali našim sagovornicama, čuli smo sledeće odgovore:





Piše: Brankica Treskavica

Brankica Sebastijanović, glumica: Nisam pristalica svakodnevnog, a pogotovo preranog šminkanja. Dok sam išla u srednju školu šminkala sam se kad sam izlazila, ali nikad pred odlazak u školu. Mislim da to ne bi ni bilo dobro, mada je danas devojkama gotovo uobičajeno. Nisam baš neki ekspert za šminkanje, pa su se moji pokušaji često završavali promašajima.

Nina Lečić, TV voditeljka: Kao devojčica, svakog jutra sam gledala mamu kako se sprema za posao i učila od nje. Ona se uvek divno šminkala, a svoje umeće je iskazivala i na drugima. Svaka devojčica iz porodice ili ćerka naših prijatelja, želela je da je moja mama šminka za maturu. Mogu da se pohvalim da sada i ja imam nekoliko “kandidatkinja” za istu priliku. Počela sam da se šminkam kada sam upisala gimnaziju, jer se baš u tom periodu javila želja da budem lepa i ženstvena, kada se pogledam u ogledalo. Tada je moja šminka bila vrlo diskretna, ali ni sad nije bitno drugačija. Televizija je drugo, ona traži jako šminku, ali opet u skaldu sa godinama i stilom odevanja.

A photo posted by Nina Lecic (@nina_lecic) on Dec 15, 2016 at 4:52am PST

Marijana Mićić, TV voditeljka: Mislim da sam jedva dočekala kraj osnovne škole, da bih to učinila. Prva boja je bila “nešto crvenkasto”, pa pošto njome nisam bila zadovoljna, postala sam crnka. Ta faza je dugo trajala, a onda su mi se dopali “pramenovi” i bojenje u plavo. Kao plavuša sam počela da radim na televiziji. U međuvremenu sam na kosi imala sve moguće nijanse, sve dok nisam odlučila da putim svoju prirodnu boju, koja mi je i omiljena. Sedam godina se nisam farbala, a onda sam pre dve godine opet počela da eksperimentišem, ali u tonovima moje prirodne boje.

A photo posted by Marijana Micic (@micicmarijana) on Dec 23, 2016 at 2:47am PST

Konstrakta, pevačica benda Zemlja gruva: Počela sam tek za vreme studija. Mama me je odvela u parfimeriju i kupila mi ceo paket – od pudera do maskare, ali priznajem da mi je uvek bilo zanimljivije da uzmem nešto iz njenog nesesera. Doduše, i Zoe Kida ima interesantan neseser. U početku nisam kapirala optičke varke koje se postižu šminkom, tako da sam mnogo puta izgledala lošije sa njom nego bez nje!

A photo posted by zemlja gruva (@zemlja_gruva) on Oct 5, 2016 at 1:08pm PDT

