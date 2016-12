Pitali smo lifecoach-a šta tačno podrazumeva ta profesija i rešili sve nedoumice

Koliko ste puta u poslednje vreme čuli reč – lajfkouč. Meni ne prođe nijedan dan, a da neko ne pomene to zanimanje. Interesantno je da mnogi ljudi, uprkos tolikim pričama o lajkioučima, ne znaju šta spade u “opis njihovog posla”.

Oni, koji su u to upućeni, dele su u dve grupe – ili smatraju da je to vrlo korisno ili se pitaju šta je onima, koji traže njihove savete. Imajući sve to u vidu, pozvala sam Ivanu Anđić, lajfkouča, i pitala je ponešto od onoga što me zanima. Kažem ponešto, jer da smo pričale o svemu što mi deluje intersantno, napravile bismo feljton.





■ Ko vam se najčešće obraća?

Pojedinci koji žele da prevaziđu određene izazove ili strahove, koji ih sprečavaju da žive život kakav žele. Bez obzira da li je cilj imati više novca, ostvariti uspeh, imati dobar biznis ili neka druga promena, kouč je podrđka uz koju klijent dobija jasnu viziju i vremenski okvir za postizanje ciljeva.

■ Šta odgovorite psiholozima, kad kažu da lajfkouči ljudima stvaraju iluziju da se „instant savetima“ može mnogo rešiti?

Ne postoje “instant saveti” kod prefesionalnog kouča. Kouči ne savetuju, već imaju ulogu pokretačke snage, koja oslobađa klijentov potencijal za stvaranje novih ideja, modela i ponašanja koji vode do uspeha.Kao trener Heal Your Life programa Lujze Hej, kroz radionice koje vodim, prenosim i produbljujem znanja koja se odnose na dublje razumevanje prirode i zakona akcije i reakcije. Naše misli su stvaralačke, one kreiraju našu stvarnost, te kroz preispitivanje naših naučenih uverenja dobijamo uvide šta nas je dovelo do “situacije” i šta je potrebno da savladamo i prihvatimo o sebi, da bismo živeli svoj puni potencijal.

Pročitajte i… Svakodnevne navike većine ljudi pogubne su za mentalnu higijenu i životno zadovoljstvo

■ Da li je biti „lajfkouč“ unosno zanimanje?

Profesionalni koučevi imaju izuzetne karijere i sigurno da kao i u drugim profesijama, dobri rezultati donose adekvatne prihode.

■ Koje godine su, uslovno rečeno, donja granica za angažovanje lajfkouča?

U Srbiji koučevi rade sa mladima od osamnaeste godine.

■ Da li je lajfkouč prava osoba, kojoj treba da se obarate supružnici, koji imaju bračne probleme?

U svetu postoje takvi specijalizovani koučevi, a kod nas se sa parovima radi na unapređivanju odnosa, uspostavljanju zajedničkih ciljeva i napredovanju ka njihovom ostvarenju.

■ Veliki deo onih, koji nas okružuju, hronično su nezadovoljni. Stalno slušamo o malim platama, brakovima ili vezama u kojima mnogo toga ne funkcioniše, koliko je teško naći “onog pravog”, o životnoj monotoniji… Kako da čovek napravi distance od “ostatka sveta”, koji mu crpi energiju?

Svako treba da pokuša da promeni temu razgovora, ali i da proveri koja je njegova unutrašnja potreba da bude u “atmosferi” o kojoj govorite. Svaki čovek treba da preispita koji deo njega ne veruje u lep i harmoničan život, a zatim afirmišite sve ono što želi da bude u njegovom iskustvu.

Vi ste kreatori svog života i odgovornost je na vama, kao i izbor da li ćete svoju energiju, pažnju, vreme, sebe, “daviti” u dosadašnjim sadržajima ili ćete otkriti svoju pravu prirodu i izgraditi novu životnu priču uvodeći zdrave navike, pozitivne portale, podržavajuće i kreativne razgovore, nove prijatelje… Nema potrebe da pravite distance, jer promenom fokusa na nove pozitivne aktivnosti više nećete imati vremena za ove stare, iscrpljujuće “šeme”.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Pitali smo lifecoach-a šta tačno podrazumeva ta profesija i rešili sve nedoumice