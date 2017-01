Pet velikih istina o tome zašto gubimo kosu

Gubitak kose može da bude izazvan zdravstvenim problemom ili, jednostavno, da bude posledica starenja. Ovo je pet istina i zabluda o istanjivanju i gubitku kose…





Zabluda: Žene retko gube kosu.

Istina: Oko 30% žena iskusi gubitak kose (istanjivanje na temenu) do pedesete godine života. Međutim, samo značajnije proređivanje kose – od 20 do 30% – je uočljivo. Ohrabrujuća vest je to što, za razliku od muškaraca (kod kojih se linija rasta kose trajno povlači), kod žena ostaje očuvana prirodna linija rasta kose. Umesto toga, za žene je tipično proređivanje kose – folikuli se smanjuju, zbog čega vlas postaje tanja. Ipak, nemojte da brinete – istanjivanje vlasi je proces koji traje godinama, a efekti nisu dramatični niti jako uočljivi.

Zabluda: Sve zavisi od toga kakvu je kosu imao vaš deda s majčine strane.

Istina: Iako postoji genetska komponenta, ne nasleđujete je od majčinog oca – nasleđe potiče od oba roditelja i njihovih rođaka. Moguće je da niko u vašoj porodici nije izgubio kosu, a da se to vama ipak desilo. No, generalno, ako nekoliko članova vaše porodice ima retku kosu, vaš rizik je manji.

Zabluda: Češljanje ubrzava proređivanje kose.

Istina: Upravo suprotno. Mnoge žene greše kada, nakon što primete da im kosa opada, počinju ređe da se češljaju. Ako perete kosu jednom nedeljno, izgubićete od 500 do 700 akumuliranih vlasi. Ako to radite svaki dan, izgubićete mnogo manje. Takođe, uklanjanje izmurlih vlasi stimuliše rast novih.

Pročitajte i… Ši puter, badem i vanila za zimsku negu

Zabluda: Mnogo vlasi u slivniku nakon pranja kose znači da se ona proređuje.

Istina: To ne znači da se ona trajno proredila. Ipak, obratite se lekaru i uradite analizu krvi. Ukoliko je naglašeno opadanje kose uzrokovano nedostatkom određene hranjive materije u organizmu (gvožđa, cinka, vitamina D ili proteina), korigovanje ishrane i uzimanje suplemenata zaustaviće opadanje, a kosa će se vratiti u normalan ciklus rasta.

Zabluda: Farbana i termički tretirana kosa češće opada.

Istina: Farbanje, ispravljanje ili kovrdžanje kose sasvim je OK ukoliko ovi postupci nisu bolni – bol ukazuje na oštećenje folikula. No, postavljanje ekstenzija može da izazove trajna oštećenja folikula a, posledično, i proređivanje kose u kasnijem životu. Kada je folikul izložen fizičkom ili hemijskom stresu, mogu da se dese dve stvari: da se razbije barijera koja sprečava prodor bakterija u folikul, što će rezultirati upalom, ili da se folikul povuče i deformiše. Ovo oštećenje može trajno da zaustavi rast dlake, ili da izmeni debljinu i teksturu vlasi koje rastu.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Pet velikih istina o tome zašto gubimo kosu