Pet koraka do mlađe kože

Jednostavno je – ako želite da starite kao Madona, dakle da ne starite uopšte, trebalo bi da uvrstite antiejdžing preparate u vašu svakodnevnu negu. Idelano je početi sa njima u dvadesetim, u tridesetim je i dalje okej, a ako ste odavno premašili te godine a niste se na pravi način pozabavili starenjem kože, bolje je početi ikad nego nikad. Većina proizvoda za brisanje znakova starenja, uklanjanje bubuljica, kao i za hidrataciju kože – ne garantuje rešenja preko noći, ali ako budete dosledni i redovno ih koristite svakog dana, za jedno pola godine imaćete zdraviji i blistaviji ten. U međuvremenu ćete primetiti izvesna poboljšanja, što će vam uliti samopouzdanje i dati potvrdu da ste na dobrom putu ka cilju – da izgledate mlađe.

Dnevna nega

Ma koliko dugačak bio put do cilja, mora se od nečega početi. A u nezi kože to je čišćenje. Ono je vrlo važno uveče, ali je neophodno i ujutru, kako biste sa lica uklonili znoj i sebum nataložen tokom noći, te da biste na pravi način pripremili kožu za aktivne sastojke koji se nalaze u proizvodima koje koristite. Iako sve ovo zvuči krajnje jednostavno, mnogi, najčešće u žurbi, ne posvećuju dovoljno pažnje ćišćenju. Ukoliko ste i vi jedna od tih žena, najbolje rešenje za vas je micelarna voda – ona je efikasnija i prijatnija za kožu od gelova i tonika, ne isušuje kožu već je hidrira. Ali vrlo je važno da s vremena na vreme stavite masku i uradite piling.

Hidriranje

Ako je čišćenje prvi korak, hidriranje je osnovni. Bez obzira na to da li imate prirodno suvu, masnu ili kombinovanu kožu, hidratacija je ključan faktor za blistavo lice. Proizvodi za hidrataciju formiraju barijeru između kože i spoljašnje okoline, koja je najčešće oštećuje, i zadržavaju vodu u epidermisu. Oni osvežavaju kožu i čine je jedrijom, pa ona izgleda zategnutije, zdravije, svežije. Dobar proizvod za hidrataciju može da oporavi vašu kožu, čak i da otkloni sitnije bore. Takođe, zaštitiće je od zagađenja iz vazduha, prljavštine, nepovoljnih klimatskih uslova, regulisati isušivanje kože koje izaziva starenje. Ključ hidratacije leži u nadoknađivanju prirodnih vlažećih faktora koji privlače i vezuju vlagu u rožnatom, gornjem sloju kože.

Ciljana nega

Problematičnu kožu nemaju samo tinejdžeri, sa njom se susreću i muškarci i žene u svim životnim dobima. Bilo da se radi o crvenilu, bubuljicama, proširenim porama i aknama, isušenoj koži na pojedinčnim mestima, masnijoj T zoni – za svaki problem postoji rešenje. No, kao i za sve u životu, i u slučaju kožnih problema dobra dijagnostika je ključ uspešnog rešenja. Neprestana edukacija stručnjaka u klinikama za kožne bolesti, napredovanja u kozmetologiji i razne tehničke inovacije koje se prenose na polje ulepšavanja i zdravlja omogućavaju da proces izlečenja bude što brži i naravno – bezbolniji.

Kreme za predeo oko očiju

Korišćenje kreme za ovaj osetljiv predeo sigurno je dodatni plus. Ona je još samo jedan u nizu proizvoda koji vam može pomoći da izgledate svežije i mlađe, i to bukvalno preko noći, ako imate i noćnu kremu. One su najčešće hidrantne i bore se protiv nastanka sitnih bora oko očiju. Često sadrže kofein, koji pomaže prilikom smanjenja nadutosti, kao i niacinamid, poznatiji kao nikotinamid, koji povećava nivo vlažnosti, sprečava kožu od isušivanja i nastanka novih bora.

Nega tokom sna

Noćna nega, baš kao i dnevna, započinje čišćenjem. Micelarna voda je i ovde spas, pogotovo ako ste previše umorne da skinete šminku. Ona vas u nekoliko poteza oslobađa od svih nečistoća i, kao što smo rekli, priprema kožu za aktivne sastojke, ovog puta iz malo ozbiljnije, ekstremnije noćne nege. I dok se vi pitate da li koža uopšte zna kad je dan a kad je noć, da vas mi razuverimo – zna. Mnoge žene u želji da uštede novac pred spavanje stavljaju kremu za dan, a grdno greše jer dnevne neutrališu uticaj slobodnih radikala, formiraju zaštitini sloj na koži i najčešće blokiraju štetne UV zrake. One su lakše i mogu služiti i kao podloga za šminku. Noćne kreme su najčešće za regeneraciju i bogate su sastojcima koji koži pomažu da se obnovi. Često sadrže retinol, glikolnu i hijaluronsku kiselinu, vitamin A i C, kao i one sastojke koji nisu preporučljivi za dan, kad je koža izložena suncu.

