Ombre usne – DA ili NE? Pročitajte šta o njima kaže šminkerka Ena Jović

Kada su se na instagramu Ene Jović, jedne od naših vodećih šminkerki, pojavile ove “ombre usne”, po brzini kojojm su lajkovi pristizali zaključila sam da se mnogim devojkama dopada ovaj stil šminkanja. Zato sam pozvala Enu da nam ispriča koje je ruževe koristila za ovaj efekat.

Zabeležila: Brankica Treskavica

Interesantno je da mi se “ombre usne”, kao instagramski trend, ne dopadaju. U stvari, smeta mi uniformisanost koja je zavladala u šminkanju. I ranije se dešavalo da neki detalj vidite skoro na svakom koraku, ali nikad nije bilo ovako. Devojkama savetujem da na svom licu pronađu nešto osobeno i da to stave u prvi plan, a ne da gradom idu kao jedna od bezbroj kopija sa instagrama. Recimo, ukoliko baš vole da senče lice, onda treba da izbegnu “specifično oblikovane obrve” i “ombre” usne.

Želeći da se poigra bojama, a i samom “ombre” tehnikom, Ena je napravila nešto što, ipak, nije deo “make up uniforme”:

Generalno, ne volim ni dugotrajne ruževe, ali sam koristila upravo njih 🙂 Taj tip ruževa nije moj izbor zato što jako isušuju usne, ali Sephora Lip Stain su izuzetak. Uzela sam crveni, njime opcrtala usne, na sredinu stavila roze, a onda ih malo izblendirala. Da bih pojačala mat efekat, na kraju sam na roze ruž stavila klasičnu senku za oči, u toj nijansi.

Savet plus: Ako su usta ovoliko atrktivno našminkana, dovoljno je imati samo maskaru.. Odaberete li mat “ombre”, lepo će izgledati ako koža blista. S druge strane, sjajevi za usta ne samo da se vraćaju na make up scenu, već će biti sve popularniji. Kad imamo sjaj na usnama, na lice ne treba stavljati hajlajter. Poenta svih priča je – postizanje balansa.

