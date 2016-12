Olga Odanović: Normalno mi je da starimo i dobijamo bore

Poznata glumica godinama lice neguje bademovim mlekom i micelarnom vodom, obožava ruževe i sjajeve za usne, a nikad ne bi otišla na estetsku operaciju jer bi tako izgubila sebe.

-Više od deset godina lice čistim bademovim mlekom, najjednostavnijim apotekarskim. Nakon toga stavljam hidrantne kreme, obavezno i ujutru i uveče jer mi je koža veoma suva. Upotrebljavam i micelarnu vodu, ona je za kožu pravi spas.-

Kako je zbog prirode posla često pod teškom šminkom, izbegava da je stavlja na lice kad god može..

-Šminke sam se zbog posla zasitila pa je preko dana izbegavam. A kada prilika zahteva da je imam, uvek se našminkam sama. Stavim neki lagani puder i dobar ten i naglasim ili oči, ili usta. Obožavam ruževe i sjajeve za usne, njih obavezno imam u tašni.

Za lepotu njene kose zaslužan je medicinski šampon

-Ranije sam stavljala profesionalna pakovanja za kosu, ali sam od toga odustala, i sada koristim isključivo medicinski šampon. Već sedam godina se spremam da se ošišam na kratko, ali ne mogu zbog posla, pošto u pozorištu uvek kukaju kako kosa treba da bude duga zbog perika i raznih frizura. Odlučila sam da tu dugogodišnju želju ipak ispunim kad se završi ova pozorišna sezona.

Poznata glumica tvrdi da voli da vidi negovano lice, i priznaje da samo ne vodi previše računa o tome…

-Oduševim se kad vidim negovano i doterano lice, iako sama ne vodim previše računa o tome. Zato me koleginica Anja Mandić kad god joj se ukaže prilika vodi kod kozmetičarke Dragice, i tamo zaista uživam. Ponekad kod kuće sebi priuštim masku od domaćeg meda i banane ili nekog drugog voća, ili piling projinim brašnom. Posle tih tretmana koža izgleda super.

Tvrdi da nema ništa protiv estetskih operacija, ali i da se nikada ne bi povrdgla nekoj od njih.

-Nemam ništa protiv estetskih operacija. Ako neko smatra da će mu to pomoći, doneti sreću, i da će biti zadovoljniji, zašto da ne? Meni je to potpuno strano. Normalno mi je i prirodno da starimo i dobijamo bore, i izgledamo primereno određenim godinama. Kada bih se operisala, onda to više ne bih bila ja, a ja ne želim da izgubim sebe.- rekla je poznata glumica u razgovoru za magazin “Gloria”.

