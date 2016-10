Odlepite etiketu prošle veze i budite carice, a ne sirotice

Stara emotivna iskustva nikako ne nositi u nove veze. To je prva preporuka koju upućujem svakoj osobi koja želi da otvari dobru emotivnu vezu.





Priredila: Lidija Grujić, Holistic Life & Business Coach

Zašto je to tako važno? Sigurno se čule: “Ko se na mleku opekao i jogurta se boji”.

Pametne smo mi uvek za druge, ali za sebe, valjda nema tako velikog i dobrog ogledala da se lepo pogledamo. Uostalom, šta nam vredi i ogledalo, kada se svaka bol na duši čuva.

Nije neuobičajno da su lepe i pametne, a same. To je sada postalo sasvim normalno da više nema potpitanja, samo se konstatuje. I ako sposobne da vode kompanije, leče druge, savetuju i podučavaju najčešće sebi ne mogu pomoći, ne mogu da spoznaju šta tu nije u redu kada su još uvek same. A to uvek bude sećanje, doduše sećanje koje nas drži blizu a tako daleko.

OSLOBODITE SE TERETA PROŠLOSTI

Odlepite etiketu prošle veze

Svaka veza je interakcija dve osobe. U toj interakciji razmenjuju se reči, emocije i radnje. Medjutim problem nastaje kada UPAMTIMO samo onu interakciju koju smo etiketirale kao lošu. Nešto se desilo i vezi je kraj, tu celu vezu pamtićemo po samom kraju. Da li smo dobile ili izgubile, kako smo se osećale, šta smo čule. Cela veza se svodi na par poslednjih trenutaka, na označavanje osobe preko puta, kao dobrog ili lošeg. To je utisak koji se nosi dalje u sebi, to je ona bol na duši. To je sećanje koje ćuti u tišini i čeka sledeći momenat da se pojavi i podseti. Tiho nagalasi: “Pazi, sećaš se kako je bilo prošlog puta”. Odlepite etiketu pre nego što krenete u novu vezu!





Možda da smo…

Česta je pomisao da je nešto moglo drugačije, u tom momentu nastaje ceo scenario tipa:

“Da sam ja, da je on, da nisam ja, da nije on”. Scenario se boji osećanja i uspešno nas navodi na život sa patnjom. Da je moglo biti drugaćije, bilo bi. Prihvatanje onog kako jeste je jedina opcija. Ali ovde se susrećemo i sa mogučnošću da smo i same pogrešile ili možda da smo odbačene. Ta saznanja mogu da zabole, a kako niko ne želi da prizna da je manje vredan ili da prizna grešku, radije se bira patnja. Zato “možda je moglo biti drugačije” savršen je izgovor! Da se izbegne pravo lice situacije! Ove osobe ostaju zaglavljene same jako dugo.





Kako je mogao?

“On je pravi skot, prevario me je. Ti ne znaš šta sam ja doživela.” Sigurna sam da je neprijatno iskustvo, sigurna sam da ste sa pravom osetili bes i tugu. Ali ko se SADA tako oseća? Pa vi, ne on. Uostalom kada je to bilo? Juče, pre mesec dana…kada? U prošlom vremenu! Pa zašto SADA čuvate ta teška osećanja. Još bolje pitanje, kako sa tim emocijama mislite da gradite nešto novo, nešto lepo. Ne morate govoriti, ali ono što je u vama se uvek oseti. Da li je vama potrebna uloga žrtve? Kako je mogao? Mislim da ste saznali, ali da li to nešto menja trenutnu situaciju? Izadjite iz uloge žrtve, niste ni prva ni poslednja, dešava se, a vi budite srećni da se to desilo u pravo vreme, jer imate još uvek izbora.

Upamtite, vi ste ono što nosite u sebi. To je vaš pečat i to je ono što drugi možda ne vide, ali sigurno osećaju. Budite kraljice ne sirotice koje žale nad prošlim danima, svaki dan je vaš dan, i samo ga vi možete učiniti božanstvenim.

