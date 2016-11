Nivea micelarna voda u velikom pakovanju

Čišćenje lica je prvi i najvažniji korak dnevne beauty rutine. Bilo da nosite tešku šminku ili ne, koži je potrebno redovno čišćenje kako bi blistala prirodnim sjajem. A među proizvodima za čišćenje lica, poslednjih godina, veliku popularnost stekla je micelarna voda.





Zašto je važno redovno čišćenje lica

Lice u toku dana dotaknemo i do 250 puta, refleksno svaka četiri minuta, i to najčešće činimo bez prethodnog pranja ruku. Koža lica je izložena i raznim drugim zagađenjima, prljavštini i bakterijama. Pored toga često držimo i telefon prislonjen licu, a većina nas i redovno nanosi šminku. Usled konstantnog povećanja zagađenja iz spoljašnje sredine, potreba za redovnim i temeljnim čišćenjem, dobija sve više na značaju. Zato se potrudite da čišćenje kože uvrstite u svoju redovnu dnevnu rutinu nege. Čišćenje je prvi i glavni korak do blistavog i zdravog izgleda kože, a među proizvodima za čišćenje lica micelarna voda postala je pravi “beauty” superheroj.

Po kom principu deluje micelarna tehnologija

Sam metod funkcionisanja je veoma jednostavan, a ipak tako impresivan. Micele predstavljaju mikroskopske čestice tj. molekule koji se sastoje iz dva dela: spoljašnjeg dela koji “voli vodu” (hidrofilni) i unutrašnjeg dela koji voli masti“ (lipofilni). Da bi efikasno uklonili šminku i sve čestice nečistoća, potrebno je da proizvod sadrži obe ove komponente. Upravo zahvaljujući takvoj svojoj strukturi, micele imaju sposobnost da prikupe i rastvore sve nečistoće sa lica (kako one rastvorljive u vodi, tako i one rastvorljive u masnoj sredini), od šminke do masnoće. Sve funkcionište po principu magneta sa suprotnim polovima koji se privlače, a nakon ovakvog čišćenja nije potrebno dodatno ispiranje. Zahvaljujući micelarnoj tehnologiji čišćenje je izuzetno nežno i veoma efikasno, bez potrebe za dodatnim trljanjem.

