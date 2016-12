Nega kože koja će učiniti da se apsolutno svakog jutra osećate kao prava boginja

Još jedan težak radni dan je iza vas i razmišljate samo o tome kako ćete se ušuškati u topao krevet i prepustite carstvu snova. Svaka „beauty rutina“ zahtevala bi suviše vremena, što vam u tom trenutku izgleda teže nego da dobijete Nobelovu nagradu. Možda samo jedno veče da preskočite svoju uobičajenu rutinu nege?





Sigurno ste se bar nekoliko puta našli u ovoj situaciji. Ali svesni ste da to nije dobro za kožu. Ideja da pred odlazak na spavanje preskočite negu kože lica, apsolutno je pogrešna!

Kada uplovimo u carstvo snova, odmaramo se od naših svakodnevnih obaveza. Ali, noću, čim zaspimo, naša koža postaje izuzetno aktivna. Zato to i jeste od ključnog značaja da joj u ovom periodu pružimo priliku za regeneraciju.

Dnevne i noćne kreme različitih su formulacija i imaju drugačije dejstvo na kožu. Dnevne kreme pružaju koži neophodnu hidrataciju u toku dana i štite je od štetnih slobodnih radikala. Tokom noći to jednostavno nije dovoljno: tada je koži potrebna pomoć kako bi aktivirala uobičajene prirodne procese regeneracije, a u tome značajnu ulogu ima koenzim Q10. Upravo je koenzim Q10 najodgovorniji za proizvodnju energije, na ćelijskom nivou. Na taj način, ćelijski metabolizam funkcioniše efikasnije, kao i procesi zaštite i regeneracije ćelija, koji ne bi bili mogući bez dovoljno energije. Nažalost, s godinama nivo koenzima Q10 u koži opada.

Smanjeni nivo koenzima Q10 utiče na pad nivoa energije, stvarajući tako disbalans u funkcionisanju ćelija kože. Usporava se rad ćelijskog metabolizma i koža se ne regeneriše dovoljno efikasno. Pojavljuju se bore te koža sa godinama gubi čvrstinu i postaje manje elastična.

Zato je neophodno da koži podarite odgovarajuću negu bogatu koenzimom Q10 i tako joj omogućite da povrati izgubljenu elastičnost. A najbolje vreme da to uradite je upravo noć. Tokom noći, koža je konačno u stanju da se regeneriše i ubrza procese deobe i obnavljanja ćelija. Posebno između 2 i 4 sata ujutru metabolizam kože radi pet puta brže nego tokom dana. Faza obnavljanje kože je u to vreme na vrhuncu. Iz tog razloga, najlepša jutra s mekšom i nežnijom kožom počinju prethodno veče.

I ne zaboravite, ni najbolja nega na svetu ne može da zameni zdrav san: počastite sebe sa 7 do 8 sati sna svake noći i pretvorite vreme provedeno u krevetu u pravi beauty sleep.

NIVEA Q10 plus noćna krema protiv bora

Intenzivna formulacija pomaže koži da nadoknadi koenzim Q10 kako bi se smanjila i usporila pojava bora na licu, dok kreatin dubinski prodire u kožu i na taj način podstiče regenerativne procese.

Q10 saveznici sa dnevnu negu kože

NIVEA Q10 plus dnevna krema protiv bora SPF 15

Negujuća formulacija aktivira ćelijski metabolizam iznutra kako bi se povećao nivo koži svojstvenog koenzima Q10 i kreatina. Efikasna je u borbi protiv bora, a zahvaljujući UVA zaštiti i SPF 15, koža je zaštićena od nastanka bora izazvanih izlaganjem suncu i izgleda sveže i mlađe. Intenzivno hidrira i pruža prijatan osećaj meke kože.

NIVEA Q10 plus Replenishing perle protiv bora

Formulacija sa visoko koncentrovanim koži svojstvenim koenzimom Q10 u kombinaciji sa hijaluronskom kiselinom, hidriraju i obnavljaju kožu čineći da izgleda negovano i zdravo.

Izborite se sa borama oko očiju

Prve bore nastaju upravo u predelu oko očiju. One se pre svega javljaju usled pokreta, odnosno mimike lica, smejanja… ali vremenom koža u ovom predelu postaje sve opuštenija i neophodna joj je dodatna nega kako bismo sprečili da bore postanu dublje. Zato je pravo rešenje za ovu regiju, krema sa koenzimom Q10 koja je prilagođena osetljivom području oko očiju.

NIVEA Q10 plus krema protiv bora za predeo oko očiju

Lagana brzoupijajuća formulacija, posebno razvijena za osetljivo područje oko očiju, umanjuje tamne kolutove.

Zahvaljujući koenzimu Q10 i kreatinu, efikasno se bori protiv bora iznutra, umanjuje njihovu vidljivost i sprečava pojavu novih.

