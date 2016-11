Najlepše žene sveta koriste tonik za kožu koji košta 0 dinara. Zapravo, već ga imate!

Rižinu vodu već vekovima koriste žene iz Azije da bi negovale svoju kosu i kožu. Ovaj prirodni tonik čini kožu mekanom, a može “igrati” ulogu balzama za kosu. A tako ga jednostavno možete napraviti sami.





Riža sadrži “piteru”, pored mnoštva vitamina i minerala. Pitera je supstanca koja je odlična za revitalizaciju kože i njenog prirodnog sjaja. Koriste je u mnogim skupocenim proizvodima za negu kože. Neki od vas su čuli za produkt SK-II (deo najskupljih proizvoda za lepotu na tržištu) i on sadrži većinom upravo supstancu “pitera”.

Da biste napravili rižinu vodu treba vam samo organska riža, filtrirana voda i tegla. Prelijte i prekrijte pola šolje riže sa vodom. Ostavite da se riža natapa nekoliko minuta dok voda ne postane bledo bela.

(Pre ovoga možete rižu oprati, ukoliko mislite da nije čista). I to je to. Ovaj toner za lice možete koristiti kao i svaki drugi. Uspite ga u čistu teglicu i držite u frižideru. Rok trajanja joj je 4 do 5 dana. Možete je napraviti i tako što rižu kuvate u vodi (stavite malo više vode nego kao kada obično kuvate rižu). Kada je riža skuvana, vodu procedite i koristite je kao tonik za kožu i kosu.

