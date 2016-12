Proteklih nedelja sam, sticajem okolnosti, mnogo vremena provela pričajući sa našim najboljim šminkerima. Zahvaljujući tim razgovorima, naučila sam neke „cakice“, za koje verujem da će vam biti veoma korisne.

Piše: Brankica Treskavica





Od Dragana Vurdelje sam naučila da boju očiju možemo da naglasimo karminom, jer se on reflektuje na celo lice. On to ovako objašnjava: Ponekad nije potrebno da oči akcentujete tamnim senkama, pogotovo ako su svetle, jer ukoliko se ne napravi dobar balans mogu da izgledaju “prešminkano”. Ljubičaste ili bordo nijanse na ustima savršeno idu uz smeđe oči. Kad stavite takav ruž, učiniće vam se da u očima vidite ćilibar, a crvenkaste i narandžaste nijanse daju svežinu celom licu, uz naglažavanje boje očiju.





Ono što je čuvena šminkerka Path McGrth uradila na svoj način, Mina Abramović je uradila na način koji je blizak svakoj od nas, jer je koristila proizvode koji mogu da se kupe na našem tržištu. To izgleda ovako: Odabrala sam Mac karmin (nijansa Diva), bordo olovku za usta (Aura), providan sjaj (Art Deco), bordo i crvene šljokice, kupljene u pozamanterijji Modelina. Na uobičajen način sam nanela olovku i karmin, a preko njega vrlo malo sjaja. Bitno je da ne pretereate, kako bi šljokice – koje ćete na samom kraju, prstom, naneti – što duže trajale.”

Ostatak teksta pročitajte ovde: Najčuvaniji trikovi naših najboljih šminkera za make up kome nema mane!