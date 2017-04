Mršavljenje uz hipotireozu je moguće: Topite 4 kg sala svakog meseca

Hipotireoza je metabolički poremećaj koji više pogađa ženski deo populacije nego muški. Zapravo, radi se o smanjenoj funkciji štitne žlezde do koje dolazi usled umanjenja proizvodnje hormona – tiroidno stimulišućeg hormona (TSH), trijodotironina (T3) i tiroksina. Ovi hormoni imaju zadatak da stimulišu bazalni metebolizam i stvaraju toplotu, povećavaju sintezu proteina, metabolizam ugljenih hidrata, masti, razgradnju holesterola… A sve to dovodi do povećanja telesne težine, što je jedan od najčešćih simptoma hipotireoze. U ostale simptome spadaju: umor, usporen puls, osetljivost na hladnoću, progresivno slabljenje vida, lupanje srca, zatvor, ukočenost u ekstremitetima i glavobolja.

