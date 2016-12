Moje večne traume kod frizera i čuvena rečenica: Ni milimetar više!

U mom slučaju, između posete frizeru i stomatologu stoji znak jednakosti. Razlog – pretpostavljam da naslućujete… U frizerskom salonu kao u košnici. Jedni ulaze, drugi izlaze, treći su došli da zakažu termin.

Dok čekam, posmatram devojku u stolici ispred sebe.

“Koliko želite da skratimo?”

“Koliko vi hoćete!”

Trgoh se. Kako nekom drugom može da prepusti tako važnu odluku?! Da mogu, ja bih frizeru dala lenjir i uputstvo: “Samo dva centimetra i ni milimetar više!”





Ipak, očigledno nije svaka od nas toliko vezana za svoju kosu. Ja jesam! Jednom mi se desilo da me je frizer toliko “prekratio” (bez realne potrebe) da sam prolila reku suza i zauvek se pozdravila s njim. “Porašće”, tešili su me svi. A upravo ta rečenica izbacivala me je iz takta. Ne želim da čekam da poraste. Kako to neko ne može da razume?! Dugo mi je trebalo da prebolim taj rastanak s nekoliko centimetara više.

